「華裔神探」李昌鈺經法院判決，1985年對康乃狄克一樁謀殺案「偽造謀殺證據」，負有責任，造成兩名男子平白坐了30多年冤獄，康州檢察官辦公室日前表示，將替李昌鈺負擔所有賠償責任，同意支付2520萬美金和解金給兩名坐冤獄的男子。

因假共諜王立強攀咬，台灣無故將中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，無故居留台灣將近1390天。2023年9月6日，高院二審確定無罪，但繼續限制向心夫婦出境8個月，確保後續審理順利進行。向心夫婦遭人誣告，無故被拘禁在台灣整整4年半，形同在台坐了4年半冤獄，是不是也應該按照《刑事補償法》中冤獄賠償條款，以每天5000元上限計算（向心夫婦擁有香港上市公司，屬高所得族群），給付賠償？準此，台灣有關方面應支付向心夫婦二人約1640萬台幣的賠償金。

1640萬「冤獄賠償金」換算成美金，再按坐冤獄的年數計算，比美國康州檢察官辦公室提出的價碼還高出一些呢！若能實現，台灣的民主法治層級將可超越美國，傲視其他「民主同盟」，當然，也可成為中國大陸檢調司法的典範──我們或許會冤枉中國公民，也會抵死不認錯，但我們會給予補償!此外，賠償向心夫婦也可向外資證明，儘管經濟學人雜誌說台灣是最危險的地方，但只要不是中資和中國及公民來台投資，沒有假共諜檢舉，那麼，安啦！

如果，像陳吉仲、林聰賢這樣的混蛋壞蛋事件，受害的廠商和消費者，也可循國家賠償法，向失能貪瀆的官員求償，不多，就按每顆蛋的進口價格求償，那麼，8814萬顆雞蛋乘上每顆5元台幣平均進口價，估計讓失能貪瀆的官員身名裂，讓執政黨不敢將他們列入不分區名單，也讓在職官員知所警惕！

怕就怕失能貪汙是種集體行為，行政院搶著為陳吉仲、林聰賢買單，到頭來，還是老百姓倒楣！

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