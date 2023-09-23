揭露農業部進口蛋政策破口、為民眾守住食安的「Lin bay好油」林裕紘，遭網軍恐嚇傷害妻小，造成臉書粉專被迫關閉。面對此情此景，曾向蔡英文網軍求饒的賴清德，是否也該開口約束自家網軍了？還是說，賴清德也已成為第二個蔡英文，捨不得放下網軍魔戒？

由農業專家林裕紘開設的「Lin bay好油」粉專，是揭發進口蛋政策問題的最大功臣。從一人公司超思獨攬6成進口蛋額、業者竄改有效期限，到劣質混蛋假冒本土產品流竄市面，他無役不與；可以說，如果沒有Lin bay好油，你我的餐桌很可能正擺著壞蛋而毫無自覺。

如今，陳吉仲雖然下台，但問題解決了嗎？顯然沒有。蔡政府又打算怎麼做呢？從「Lin bay好油」遭人恐嚇來看，這個政府無疑自恃著「把提出問題的人解決了，就沒有問題了」。

進口蛋牽動的食安危機爆發以來，擔任執政黨主席、總統參選人，又有著醫師與哈佛公衛背景的賴清德，對此默不吭聲已是違背專業良知；如今，當側翼網軍鎖定「Lin bay好油」發動攻擊，點名妻小姓名、住家地址，甚至放話要他準備參加「家祭」，賴清德還能裝聾作啞嗎？

2019年，賴清德在民進黨總統初選期間，因面臨抹黑，公開說「請總統能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊」。然而，這位曾向網軍求饒的人，現在又是怎麼看待網軍對他人的攻擊？從賴清德這兩天只願以微笑回應媒體，未對此事發表評論的態度來看，他似也開始沉浸網軍紅利而樂在其中。

網軍治國雖然可恥，但有用。賴清德的治國手段，顯然已經提前露出馬腳。