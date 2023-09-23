大陸的政治懸疑劇居然開了新番。繼秦剛之後，同樣於今年3月才履新的國務委員兼國防部長李尚福也由於「健康原因」從公開場合消失了大半個月，外界議論紛紛，當局諱莫如深。李尚福到底是真的身體抱恙，還是有「難言之隱」，目前難有定論。但可以肯定的是，在大陸中央集權和習近平定於一尊的背景下，即使貴為軍方的副國級領導人，李尚福的去留對軍國大事影響也不大。

李尚福的去向開始受到輿論關注還得拜美國駐日大使易曼紐所賜。9月8日，他在社交媒體公開調侃從秦剛到李尚福的中國高層，稱李尚福已經兩周沒有公開露面。「誰將贏得這場失業競賽？中國青年還是習近平的內閣？」9月14日，路透進一步披露，李尚福原定9月7日至8日出席由越南主辦的中越防務合作年度會議，但會前北京臨時通知河內，李尚福因出現「健康狀況」取消行程。與此同時，英國《金融時報》援引知情人士的話說，華盛頓研判李尚福正在接受調查。

儘管官方拒絕正面回應李尚福的下落，關於李的活動報導也沒有遭刪除，但外界很難不聯想到大陸的軍隊腐敗與反腐敗。新加坡《聯合早報》就留意到，中央軍委裝備發展部今年7月決定公開徵集2017年10月以來裝備採購招標評審專家違規違紀的線索，而李尚福正是從2017年9月開始擔任該部的部長。再加上關於前國防部長魏鳳和及解放軍火箭軍前主官被調查的傳聞，民眾確實有理由懷疑李尚福是北京強力反腐的最新目標。另一條對李尚福不利的蛛絲馬跡是9月20日央視新聞聯播在報導李強主持召開國務院常務會議時，完全沒有出現會議現場的畫面，代之以全屏字幕。

當然，即使李尚福因貪腐或其他問題落馬，也不會產生地動山搖的破壞力。自中共十八大以來，外界一度看好的「習李體制」沒有出現，取而代之的是習近平定於一尊。軍隊被要求貫徹軍委主席負責制，「在思想上政治上行動上始終與黨中央、中央軍委和習主席保持高度一致，做到在任何時候任何情況下都堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」。李尚福只是中央軍委委員之一，在軍隊高層中排名第三。

至於大陸的國防部長，聽起來名頭很響，其實更像是一個虛職。登錄大陸國防部的網站，你只能找到國防部長和國防部發言人的資訊，連一個副部長都沒有。再看關於李尚福的公務報導，幾乎都是拋頭露面的軍事外交活動，比如他最近一次出現在公開場合就是8月29日在北京出席第三屆中非和平安全論壇，並作主旨發言。

也就是說，在大陸的軍事體制中，國防部本來就是虛設的，主要目的是為了匹配其他國家的軍事體制，方便開展國際軍事交流與合作。另外，李尚福的從軍履歷主要在裝備系統和戰略支援部隊，對解放軍一線作戰部隊的影響很小。

總之，除了易曼紐等外國官員及一眾外媒，大陸社會對李尚福下落之謎的真正興趣並不大。李尚福是否落馬對解放軍的影響也沒那麼大。