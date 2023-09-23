現在執政的民進黨，經過近8年執政後，不論成績好壞，都已經到了要政黨輪替的關鍵時刻，否則各項民調也不會都顯示，有6成多的民意主張要政黨輪替。若非在野陣營目前仍有多組人馬分散支持率，民進黨的總統候選人只靠3成5到4成的支持率，怎會有躺著選的條件。民進黨當然認為執政成績不錯，否則為何出現了「混蛋」、「壞蛋」的食安危機，農業部長仍能對外宣稱「政策正確」呢？

首先，政黨輪替是民主政治的常態。參與美國獨立運動的政治理論家湯瑪斯‧潘恩表示，政府是必要之惡。換言之，民眾放棄部分權利成立政府，旨在使其提供安全保障，然而更多時候政府卻是人民遭受苦難的來源，所以在兩害相權取情況下，是必要之惡。若這個必要之惡，不但無法帶給民眾安全保障，反而帶來更多苦難，就必須政黨輪替，以免必要之惡持續擴大。

君不見南韓為了不讓大統領在第二任期因沒有連任壓力而有機會擴大必要之惡，所以在1980年修憲時就將大統領的任期，修改為一任7年；1987年修憲時更將任期縮短為5年迄今。其間曾有總統提議修憲將任期改為兩任8年，但是修憲案在未交付公投前， 就在國會未獲三分之二議員同意而胎死腹中。

不過即使擔任一任，南韓歷任總統所展現的必要之惡也不在少數。1981-1988年擔任大統領的全斗煥後來被清算曾判死刑，最終坐牢多年；1988-1993年的盧泰愚則因貪腐問題坐牢，1993-1998的金泳三和1998-2003的金大中皆因兒子因受賄坐牢，2003-2008的盧武鉉不堪調查受辱而跳崖身亡，2008-2013的李明博則因哥哥受賄身敗名裂，2013-2017朴槿惠因閨密干政遭國會通過彈劾案被停職。可見必要之惡必須處理。

其次，權力使人腐化，絕對權力使人權對腐化。民主政治要運作順暢必須要有監督與平衡，然而民進黨八年的執政期間，行政院送交立法院不論是法案或人事案，沒有一件未獲通過的。尤其是大法官任命案，有提名人被前雲林地院法官、檢察官、民進黨立委指控涉嫌教唆證人偽證；包括《法官論壇》在內的不少司法官都撰文批判，仍然擋不了此一任命案，有監督與平衡嗎？

好不容易審計部根據行政院預算執行成果提出審定決算報告，能發揮少許監督施政的作用，卻被施壓要設發言人，來澄清外界不實的指控。審計部依照職權提出客觀數字的審定決算報告，還需再澄清什麼嗎？總不能把黑的說成白的吧！更遑論地方政府與立法委員為了稽查有問題的進口蛋流向，向農委會要資料卻不得其門而入。若有監督與平衡的作用，會如此嗎？

由此可見，不論是從政府是必要之惡或是監督與平衡的角度，台灣都需要政黨輪替，否則動不動就將相關文件封存30年，試問民眾要如何瞭解真相？這其實與那個政黨執政無關，而是民主政治運作的常態，經過兩任的執政難免就會因為必要之惡及權力缺乏監督與平衡而出現偏誤，非政黨輪替難以糾其偏。因此選民要集中選票下架執政黨，否則將會使必要之惡因缺乏監督與平衡繼續擴大，吃虧的終究是百姓自己。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）