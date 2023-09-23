在外界不看好的情況下，國民黨總統候選人侯友宜訪美獲得美方普遍好評，不僅充分讓美國了解，反對台獨，也反對一國兩制的中華民國論述，明確表達國民黨對北京表達善意的同時，也絕對會捍衛台灣民主的立場，以溫和但堅定的態度，扭轉華府決策圈內，對國民黨的親中疑慮。在美國能展現說服力，侯友宜的訪美成功，主要是基於侯友宜的個人形象，專業的外交團隊，以及國民黨近年重新建立與華府友好關係等三項關鍵因素。

在出發訪美之前，華府政策圈對侯友宜所知不多，但從美國的政治文化來看，他卻具有一般台灣政治人物所沒有的人設優勢。在台灣，受儒家文化影響，人民對律師，醫生背景的政治人物好感多一些，但是在美國，願意為國犧牲的軍警人員卻更受到敬重。侯友宜在紐約能「巧遇」因為華人選票考量，而不願出席民進黨僑宴的紐約市長亞當斯，不僅是因為國民黨的兩岸立場相對溫和，更重要的其實是兩人共同的警察背景，說服了亞當斯。

而在還沒到華府之前，侯友宜拜會紐約市警局，透過曾任紐約市警察局長，也是美國史上唯一警察出身的老羅斯福總統當做案例，提醒美方自己除暴安良的硬漢背景，因此，當侯友宜在華府對智庫專家闡述，如何從槍林彈雨的生死洗禮中，體會出的攻堅理論，強調他帶領的台灣，有決心做好準備，絕不會對別人的善意有不切實際的幻想。

這樣的說法在台灣也許會有人質疑，但是在美國當前希望台灣強化防衛的氣氛下，或許連侯友宜自己都不知道，以最高警察首長的背景，傳達守護中華民國的決心，以及展現出的三軍統帥形象，遠比其他政治人物更有說服力。

當然，與華府菁英對話，不可能只靠形象爭取信任，更重要的是能夠提出實質政策來說服。就在訪問華府智庫當天凌晨，美國知名外交事務期刊上刊出侯的投書，完整闡述侯友宜的治國理念，從憲法九二的意涵，到建構自我防衛能力的3D論述，以及針對提升台灣人民憂患意識，所提出的全民防衛動員委員會，讓美方對於未來侯友宜帶領的政府，有更清楚的了解。

然而，就算有投書作為演說基礎，面對卜睿哲，葛來儀等熟知台灣問題的專家提問，侯友宜必須要能夠針對尖銳直接的問題，當面給予令人滿意的答案，才可能讓美方相信，這篇投書是侯友宜面對台灣各種問題，自己想清楚之後的主張。

從智庫閉門會議之後的公開訪談，到學者們私下的討論，基本上都對於侯友宜能把智庫提出的難題，毫不閃躲的紮實回應，給予相當正面的評價。而侯友宜的好表現，也讓智庫學者們了解，在侯友宜背後提供政策規劃的專業幕僚團隊，確實有能力對台灣將要面對的挑戰，做出專業並且務實可行的籌畫。

最後，陪同侯友宜出行的訪團成員，其實也傳遞出國民黨與美國已經重新建立起穩定的友好關係。從檯面上的夏立言、黃介正、立委江啟臣等人，到低調行事的駐美辦事處副代表秦日新，旅美學人以及僑界的多方聯繫管道，都是美方熟知，並且具有正面評價的面孔。也正因為有直接溝通的管道，才得以讓這次訪美，可以在很短的時間內，邀請到華府各大智庫，而即使是面對休會和各種外力阻撓，還能順利安排到16位國會議員的會晤，顯見國民黨重新建立與美方的密切互動，確實達到了的效果。

在出訪之前，外界一直認為侯友宜對外交事務不夠熟悉，所以競選的策略上，談到台美關係總是比較保守。不過，這次訪美讓侯友誼展現了信心和決心，可以說是從民進黨長期利用台美關係友好的優勢中扳回一城。

美國行成功補強了侯友宜在國際事務上的弱點，外部的環境對選情可望會更友善，回到台灣，進化版的侯友宜，能不能夠說服藍白整合，讓大家願意合作，就看在野陣營是不是真的願意回應台灣人民期待政黨輪替的心情了！

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）