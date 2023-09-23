過去這一週來，郭台銘與副手賴佩霞正式啟動獨立參選連署，侯友宜也順利完成8天訪美行考驗，柯文哲則持續受到高虹安爭議事件影響。總統大選時序進入9月下旬，距離明年投票僅剩3個多月，歷經這段時間上沖下洗，政治局勢重新盤整波動，侯柯郭應好好面對在野整合議題，已沒有時間可再蹉跎了。

根據近期各家最新出爐民調，大致呈現一個明確趨勢，亦即賴清德支持度依舊領先穩居第一，在野非綠侯柯郭不管誰是「老二」，皆與賴有一段不小差距，落後幅度至少逾1成。換言之，在野團結整合尚且都不一定能達到「下架民進黨」的勝選目標，更何況在野繼續分裂，那幾乎是注定必敗無疑。

然而，談及在野整合議題卻始終只聞樓梯響，侯柯郭三方陣營各懷鬼胎，人人搶當老大，誰也不願讓誰，在彼此充滿政治算計、前提及底線的情況下，如何敞開心胸及誠意進行高度複雜的政治合縱連橫及溝通談判？遑論時間已不待人，可足供來回反覆協商、耐心找出整合解決方案的時空條件，將更形壓縮。

從見諸媒體報導的各項訊息可知，隨著郭台銘宣布獨立參選總統、找來曾演出《人選之人－造浪者》的資深藝人賴佩霞擔任副手，事後卻又旋即遭爆出賴有雙重國籍、學經歷疑似灌水及臨時「浪港」辭演劇團等一連串風波，藍白陣營意欲聯手「邊緣化」郭的企圖將會愈來愈強烈。在此情勢下，郭會不會因找不到下台階，反被激怒參選到底，或因其奇葩戰法遭選民自動棄保，甚至是美國政府願不願意協助其「開綠燈」加速讓賴佩霞取得放棄國籍證明，一切都是未知數，益發增添了這場大選的不確定變數。

相對之下，藍營一方面邊緣化、淡化郭台銘參選效應，另一方面則試圖弱化柯文哲聲勢，期盼侯友宜挾「訪美紅利」再衝高一波聲量及支持度，作為談判的政治籌碼。

但這樣邏輯思維卻忽視了一個重要政治現實，也就是現階段對柯而言，字典裡已無「輸」這個字了，無論最終柯能不能夠勝選總統、得票排名第幾，皆已無關宏旨，因為在柯御駕親征下，民眾黨不分區立委很可能再往上搶個幾席，設若下屆新國會真是「三黨不過半」，那麼掌握關鍵少數的柯P，依舊握有難以忽視的政治話語權及主導權。若是在此思維下，柯又何必有所屈就？

回歸到在野整合核心議題，侯柯郭該思考的終究是彼此之間的理念、價值、路線及治國方針等能否契合，如何分工合作、各司其職才能發揮最大綜效，而非流於政治分贓，誤以為整合僅是道「一加一大於二」的簡單數學題，忽略底下各自支持者會否衍生選票互斥、跑票流失等意想不到的問題。面對民進黨執政顢頇，接連爆出巴西進口蛋、前瞻預算浮濫、光電弊端叢生及兩岸「戰爭vs.和平」的大局下，套句朱立倫所說的，「堅持自我要怎麼談？」只有自我，是始終走不到在野整合、政黨輪替大局的！

（作者為自由撰稿者）