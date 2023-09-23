國民黨總統參選人侯友宜在美國政界和智庫走訪，最令美方滿意的是，侯友宜提出的3D（嚇阻、對話、降低敵意）戰略符合美方維持台海現狀的期待。同時，傳出民眾黨總統參選人柯文哲也有意再去美國，說明美方對柯的興趣有所提升。無論侯柯的具體主張如何，向美方承諾「維持現狀」都是主軸，但現有論述和做法，真的能維持住兩岸現狀嗎？

提出和平有尊嚴的論述

兩岸分治70多年，前30年有零星武力衝突，後40年則以和平相處為主，最近幾年軍事對峙的緊張氛圍重現，但之所以沒有走到戰爭這一步，除了雙方執政者基於現實利益、民意的自制以外，最重要的是兩岸之間還存在法律聯結，並在美中兩強勢力均衡的格局之下，形成了特殊的戰略模糊與緩衝空間。

正如柯文哲所說，大陸不會容許台獨，美國也不會容許統一，這的確是台海現狀。但另一點也相當重要：1949年至今，中華民國雖然治權限於台澎金馬，但主權和領土依憲法仍然涵蓋中國大陸，中華民國憲政體制不會容許台獨，憲法增修條文對兩岸關係界定為「國家統一前」，唯兩岸政治矛盾一時難解、台灣民意也對大陸心存畏懼，故追求統一的目標被擱置，有待兩岸循序漸進的交流協商，交給時間化解。

因此，在討論兩岸現狀時，絕不是大陸和美國說了算，中華民國也有自己的話語權。但遺憾的是，民進黨政府把話語權幾乎完全讓渡給美國，而大陸自2019年起也單方面重新界定九二共識的涵義，再加上中共在台海針對民進黨與美國的軍事施壓日漸增加，如何能提出讓台灣民眾安心、且相信能真正帶來和平、穩定、尊嚴的兩岸論述，又能夠獲得大陸以及國際社會的理解，決定了2024選舉的勝敗。

很顯然，賴清德過不了關。台灣民眾期盼的是兩岸如何走出蔡英文政府7年來陷入的戰爭陷阱，然而賴清德不僅言必稱遵守蔡總統「四個堅持」，無視中華民國憲政體制，更加碼提出「台獨是台灣社會主流民意，指的是台灣不屬於中華人民共和國」，等同於戳破了70年來美中台三方同時認可的戰略模糊空間。若賴清德當選，兩岸只會離戰爭更近。

侯友宜認同「合乎中華民國憲法的九二共識」，卻附加了「反對一國兩制的九二共識」作為但書。暫且不論「一國兩制的九二共識」在邏輯上可能存在問題，至少可以確定的是，反對一國兩制是中國國民黨自蔣經國以來的既定立場。對岸的一國兩制，指的是兩岸統一之後，中央政府設在北京，台灣是一個直轄於北京的特別行政區，和大陸實行不同的制度，站在國民黨的立場，上述安排顯然是消滅了中華民國的主權和治權，當然無法認同。

掌握一國兩制的話語權

相較侯友宜，柯文哲雖然也不認同一國兩制，但在論述上更加聰明、彈性，柯文哲說如果一國兩制意味著香港模式，在台灣一定沒有市場。柯文哲深知兩岸最終還是要有一套解決方案，但關鍵在於能否得到台灣民眾的支持。畢竟，中華民國政府播遷來台後，依然以中央政府自居，中華民國憲法持續生效並建立起一整套選舉、治理、監督的政治體制，讓台灣民眾接受大陸的一國兩制，形同要認北京為中央政府，短期內都不現實。

但轉念一想，難道「一國兩制」的話語權只能由大陸掌握嗎？難道台灣就不能基於中華民國憲政體制以及兩岸之間的歷史、法律聯結，主動提出一國兩制就是兩岸現狀的新論述嗎？

依《中華民國憲法》及增修條文，台灣地區、大陸地區都是中華民國固有疆域，兩岸就是一個國家，名為中華民國。但由於兩岸內戰和分治，目前中華民國治權及於台澎金馬，行使大陸地區治權的當局自稱為中華人民共和國政府，並依其憲法視台灣為中國一部分。兩岸主權同屬中國，但治權分屬互不隸屬的兩套憲政體制，在國家統一前，兩岸應尊重彼此治權與制度，在和平共處的現狀之上，促進交流融合。

台灣社會本不必畏懼一國兩制，因為兩岸現狀其實就是一國兩制，但意涵不同於對岸提出的作為統一方案的一國兩制，侯友宜、柯文哲不承認嗎？