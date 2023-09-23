美國國防部印太事務助理部長瑞特納在國會眾議院軍事委員會作證時說，中國若對台灣採取封鎖戰術，可能會以失敗收場，因為台灣的盟友將有較多的時間為台灣調動資源。瑞特納並認為，美國不應放棄長期的戰略模糊政策，戰略清晰不但不會強化嚇阻力，反而會加劇政治緊張局勢，更有可能發生衝突。瑞特納的說法顯見美國的核心目標是避免台海衝突。同樣大陸對台採取極限施壓策略，目的也是為了預防戰爭。

避免誤判 預防戰爭發生

美國的「戰略模糊」是一種外交政策，即透過模稜兩可的政策論述，表達對某一國際事務的關切，但不直接點明其真正意向。這種策略建立於威懾理論之上，可以同時產生嚇阻及保證的雙重效果。大陸的「極限施壓」也是一種外交策略，意為施加最高限度的壓力，讓對方妥協，大目的無他，為了預防戰爭的發生。

「極限施壓」的例子是今年6月，美中兩位國防部長在新加坡「香格里拉對話」上唇槍舌劍，幾乎同一時間，中美兩軍在南海、台海短兵相接，距擦槍走火只有一步之遙。當時北京的目的是要求美方以撤除對大陸國防部長李尚福的制裁為開端，再推動拜登政府逐步撤銷過往對大陸高級官員的制裁令。

近期大陸在台海不斷強化軍事行動，放話停止ECFA適用，目的也是為了遏止民進黨政府踏上台獨的紅線。紅線的警鈴不會因擔心對選舉結果可能造成不利影響而關閉，反而賴清德的聲望越高、越有可能當選，極限施壓力度會更強，讓賴清德知道大陸是玩真的。

以近日為例，國防部9月17、18兩日偵察到超過150架次大陸軍機侵擾台海，其中103架次越過中線，創歷史新高，22日國防部發現福建大埕灣共軍演習動態，邱國正部長認定「異常」。軍事專家解讀大陸意在展現封鎖南海的能力，並反制美國及其盟友的軍演，但這是表象，大陸深層的目的是把軍事當成政治工具，以極限施壓為手段，避免美台誤判，讓賴清德踩上台獨紅線。

美國國防部認為大陸可能封鎖台海，是對大陸意圖的誤判，沒有抓住大陸軍事行為的真正目的。近日美國國會研究處所發表的最新研究報告指稱，大陸對南海、東海以及黃海等鄰近地區的控制，有可能嚴重影響美國在印太等地區的戰略、政治和經濟利益。

展現實力 不怕影響選舉

這份報告還說，美國在南海與東海與中國進行戰略競爭的潛在目標，包括履行美國在西太平洋的安全承諾，其中包括對日本和菲律賓的安保條約承諾，維護和提升美國在西太平洋建立的安全架構，包括美國與其盟國和夥伴國家的安全關係，維護對美國及其盟友和夥伴有利的地區力量平衡；捍衛和平解決分歧的原則並阻止在國際事務中「以拳頭說話」另類手法。

其實美國為維持對西太平洋的安全承諾，採取的也是「以拳頭說話」的手法，跟大陸對台採取軍事極限施壓的策略，可說「異曲同工」，沒有誰比誰更正義或更不正義的問題。美國的作法是在西太平洋地區以強大的軍事力量達到預防戰爭的目的，大陸對台的軍事恫嚇，同樣是為了預防戰爭。美國要拒止中國，但只要大陸未啟動戰爭，美國就沒有介入的理由。

解放軍對台極限施壓，日本防衛研究所認為具三特點：常態化、實戰化、高調化。常態化是指解放軍多支部隊，把對台軍演當成日常訓練任務，而不是特殊任務。實戰化以「聯合利劍」軍演為例，解放軍以航空優勢、制海權等，將壓制訊息權設定為重點項目，這是三軍聯合作戰的實例。另外，解放軍對台演習不再低調，而是成為對台施壓的手段。

不要把解放軍在台海演練當作只是「侵擾」，大陸的目的是展現實力，不再忌諱對台灣選舉可能的影響。反倒是民進黨參選人賴清德聲望越高、當選可能性越大，極限施壓的力度就會越大，一旦當選，更將從軍事延伸到經濟。兩岸硬碰硬，連小學生都知道對台灣不利，但民進黨不承認。