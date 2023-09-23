侯友宜訪美之行表現超越外界預期，不僅跨過了「不失分、不出錯」的低標線，還藉由進入華府連見16位參眾議員、分赴布魯金斯研究院等四家重要智庫交流，以及奔走於紐約、紐澤西、華府、舊金山四城僑界等行程，硬是比頂著副總統頭銜、必須低調穩當過境的賴清德，掀起更多的媒體曝光效應，堪稱「後發優勢」的一次生動呈現。

相比起賴清德在美過境的紀錄中，未見與任何美國參眾議員公開互動；侯友宜能夠在48小時內的華府訪問中，和美國參議院軍委會的共和黨資深參議員衛克爾、丹‧沙利文和參議院外委會的資深民主黨人默克利等眾多議員進行實質交流，也顯示了朱立倫重掌國民黨兩年以來，黨際外交機器重啟，對美國朝野人脈密集開拓，深耕易耨的成果。

在智庫層面，不論是對蔡英文政府路線一貫不吝褒揚的葛來儀，或相對親國民黨路線的卜睿哲，以及美國對華和兩岸政策圈的中生代要角──曾為奧巴馬政府服務的何瑞恩、麥艾文，以及偏保守派的傳統基金會等，都與侯友宜產生互動，且不乏對交流氛圍的積極評價。

而代表美國拜登政府釋放身段和姿態的AIT，更由理事主席羅森伯格出面三晤侯友宜，並選擇在華府藍營僑宴中坐滿兩個多小時。這與羅森柏格在賴清德過境紐約之際以「嫁妹」為由回避，直到舊金山才與賴清德見上面的安排，呈現出頗為巧妙的溫差。

從羅森伯格在今年罕見地兩度來台，擺足紛見各個候選人的「一碗水端平」姿態；再到她于賴清德、侯友宜赴美途中釋放的幽微信號來觀察，可以說截至目前為止，國民黨陣營和侯友宜個人，已經達成了他們在本次選戰中對美工作的核心目標──也就是要確保美國的拜登政府，在即將到來的臺灣大選中至少保持「真正的中立」，而非像上次大選一樣明顯傾向民進黨。

同時，國民黨此訪，也證明自2016年大選以來，民進黨一度在華府形塑的「民進黨主政則符合美方利益、國民黨上台則符合北京利益」等二元化輿論，已經經過了一輪比較徹底的消毒，洗刷了國民黨一度被美國部分觀點認知為「北京戰略利益代理人」的形象。

而國民黨試圖說明自身雖與民進黨的路線明顯不同，且不回避同大陸展開對話、也接受回歸九二共識，但仍應是美國朝野可接受、足以信任的打交道對象等遊說立場，也大致獲得了美國政策界主流的接受，並願意通過對侯友宜的接待，重新展現與國民黨方面互動的興趣和熱情。

至此，美方主流政策界對臺灣藍綠兩黨的「天平」，至少被撥回了一個相對中立、不以民進黨為優先偏好的位置，這對臺灣政黨政治的健康發展將頗有助益。

至於新興的民眾黨，雖然其候選人柯文哲的民調支持度仍與侯友宜處於不分軒輊的纏鬥之中，但和組織分工、人才積累和傳統海外支持群眾相對厚實的國民黨相比，民眾黨在前一次柯文哲訪美時所展現的操作火侯，持平而論，則遠未與國民黨達到同一個量級。國民黨也藉此次侯友宜之行，展現了該黨比民眾黨「更有執政準備」的客觀能力。

而從侯友宜訪美之行的團隊組成來看，也可以看出侯營市府團隊、競選辦公室和國民黨中央、立法院黨團逐漸完成整合，建立緊密連動默契的脈絡。

不論是代表國民黨中央為侯友宜進行「外交導航」的夏立言、鋪就與美國國會和智庫綿密互動的總策畫黃介正，還是代表立法院與地方聲音、以重量級立委之姿全程配同的江啟臣，乃至於主掌媒體議程和素材準備的侯營親信幕僚張其強、饒慶鈺等，至少在外界面前，他們展現了厚積勃發，角色層次感分明，專業互為補充的團隊形象。而許多七八年級世代的年輕幕僚穿梭前後，承擔台前幕後的種種責任，也讓人看到百年老店再造新血的初成。

這和出訪時全程「一人秀」的柯文哲，或競選決策風格仍不乏「孤鳥色彩」的賴清德相比，此前侯營為人詬病的令出多門、內爭迭起，以及侯辦與與國民黨中央溝通不暢等問題，似已有克服跡象。

而朱立倫在侯友宜訪美途中，更明言接受了侯友宜所提出的「3D戰略」(嚇阻、對話、去風險)，即是自己所提出的「2D戰略」(對話、國防)的進階版和延伸。這也顯示，朱立倫和侯友宜兩人，至少在涉及外交和兩岸層次的戰略主張上，已完成了形式上的整合和銜接，不再各樹一幟，化解了原本潛藏的政策主導權之爭等尷尬。

此次侯友宜訪美，時值在野整合進入關鍵節點的階段。按照目前民調，宣佈啟動連署後的郭台銘尚未能展現充分的起跑氣勢，民調仍未突破兩位數門檻。柯文哲則受高虹安案及近來話題性缺乏等影響，也陷入承壓階段，同侯友宜上下纏鬥。未來數日所披露的民調，將可看出臺灣大多數的普通選民，對此次學界和專業觀察者給分頗高的侯友宜訪美之行究竟是否有感。

如果前述的綜合成果和形象呈現在更廣闊的基層社會中具有擴散性和話題性，那麼或許這次侯友宜的訪美成果，將可成為他邁向整合最後一哩路、與柯文哲乃至郭台銘展開大談判的起跑器。而侯訪美後的波瀾和發酵效應，也將在大約只剩最後一個月的整合窗口期裡，扮演某種決定整合走向的「道岔」作用。

（作者為資深媒體人）

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