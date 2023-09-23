登革熱就像一面照妖鏡，它可以輕而易舉地照出地方政府的無能。登革熱在台灣有特殊的傳播方式，台灣雖說是亞熱帶氣候，但還是有夠冷的冬天，能把埃及斑蚊有效的凍死。等待來年國人去泰國旅行過冬時，一定會帶回登革熱伴手禮，再造成台灣第二年3至4年的流行。

以前濁水溪是埃及斑蚊的天然屏障，登革熱在濁水溪以南的縣市偶而爆發還情有可原，頂多只是爛到自己。但如果時常爆發，不但表示地方首長施政太大意，在現在登革熱流行病學已經改變的情況下，更有可能「與鄰為壑」。因為登革熱每年的防治方法都一樣，擁有最多登革熱防治經驗的台南市，今年的大意就應該為全台的大流行負最大的責任。

台南市在賴前市長的領導下，確實常常出現登革熱的大流行。最大的一次是民國104年，2萬2千多個病例，還遭受監察院的糾正，但都沒有向北延伸。賴前市長因應監察院的糾正還在市府成立「登革熱防治中心」，常規監測「布氏指數」，一碰到病媒蚊超標，就立即執行孳清工作。這確實是釜底抽薪的辦法，讓病媒蚊冒出頭之前，就能將登革熱壓制下來。所以自民國105年後台南市就鮮有大型登革熱感染爆發。

如果台南市「登革熱防治中心」今年仍然正常運作，不但台南市不會有這次大爆發，流向其他縣市的病例也會大量減少，整體病例可能只有現在的三分之一不到。「登革熱防治中心」為何會爛到打回原形，主要因為市長每次開會都只是「蘸醬油、拿便當」，在新冠後衛生局也因為被衛福部操得太凶，大批人員流失，「登革熱防治中心」的新人們不但沒經驗，又以為「粉飾太平」才是首長想要的，才會讓台南市在沒有任何重大病媒蚊預警的情況下就產生這麼大的登革熱疫情。

偏偏這次登革熱的流行狀況有了重大改變，原本只由國人旅泰帶回國的第一型登革熱伴手禮，受政府新南向政策的影響，東南亞旅遊的標的國家多元化，也帶回了多元的登革熱病毒株。其中尤以死亡率最高的第二型為甚，加上政府沒有好好對濁水溪以北的縣市做好登革熱衛教，很多大夫都不會照顧登革熱病例，才會造成今年已經有12例登革熱死亡案例，這些都要拜台南市錯誤的一小步，釀就了防疫的一大錯。

今年全台登革熱疫情的大爆發，除了人謀不臧以外。大家也很想知道不在埃及斑蚊的傳統生長區域所造成的大流行，到底是埃及斑蚊跨過了濁水溪，還是白線斑蚊跨進了市區，才會造成在白線斑蚊的流行區流行了埃及斑蚊的傳染模式。以後的防疫政策就必須有所調整。

據說王必勝又要下去台南幫忙了，不知道聖誕老公公是不是又帶來了快篩試劑或是登革熱疫苗。我相信這二個應該都沒有，那就麻煩他把這次的罪魁禍首「登革熱防治中心」及督導不周的首長都帶走，才能保全賴前市長的一畝三分地。

（作者為中華民國防疫學會理事長）

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