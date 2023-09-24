在南京的朋友若本地的景點都去過了，可到滁州的瑯琊山走走。南京到滁州可開車、搭高鐵或搭火車；從南京南站搭高鐵到滁州北站僅一站而已，約十幾幾分鐘就到了，若從南京站搭綠皮老火車至滁州站約需四十分鐘左右。

瑯琊山位於安徽省滁州市。滁州古代是南京的江北門戶，隔江與南京主城遙望，市區距離南京僅50多公里，自古有「金陵鎖鑰、江淮保障」之稱。歷史上有兩位開朝之君以滁州為據點，入主南京並創立新朝，第一個是司馬睿，第二個即是朱元璋。瑯琊山之名，也是司馬睿以其王封號而得。西晉末年，司馬睿曾駐軍此山，後來率領其他四王南向渡過長江進據金陵(即南京)。西晉滅亡後司馬睿稱帝，史稱東晉元帝，東晉開啟了南北朝的大分裂時代。瑯琊山被視為東晉的龍興之地。元朝末年朱元璋曾以滁州為據點掃蕩淮南，據說朱元璋曾於瑯琊山祭拜東晉元帝，入據南京後採納「築高牆、廣積糧、緩稱王」的建議，再以南京為都，掃蕩群雄、驅逐元朝、開創大明王朝；因此滁州也是明朝的龍興之地。

瑯琊山景區的景點不多，包括醉翁亭、深秀湖、瑯琊寺、南天門、及瑯琊閣。

醉翁亭是瑯琊山的主要景點，此亭是北宋慶曆六年琅琊寺僧人智仙為滁州知州歐陽修所建。歐陽修自號醉翁，遂將該亭命名為醉翁亭，並作《醉翁亭記》以記之。醉翁亭記中有云¬「¬醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。」誠千古名句。除了醉翁亭記外，該亭尚有蘇軾所書的亭匾及歷代文人墨客所留的詩詞。最早醉翁亭僅有一亭，歷代文人仰慕歐陽修，在該亭周邊陸續修建了二賢堂、寶宋齋、馮公祠、皆春亭、影香亭、古梅亭、六一亭、解酲閣、洗心亭、天外孑遺亭等十多處建築，形成了占地一萬三千多平方米的古建築群。

琅琊山的第二個主要景點當屬瑯琊寺，該寺始建於唐大曆年間，由滁州刺史李幼卿與法深法師所建，唐代宗賜名「寶應寺」。北宋太平興國三年，宋太宗改名為「開化禪寺」，亦稱「琅琊寺」，該寺毀於元末。明朝洪武六年僧人紹寧、無為重修該寺。清嘉慶年間，皓清法師又再重建，改為「開化律寺」。清咸豐年間該寺又毀於太平天國戰爭。光緒三十年，達修法師又重建該寺，改回「琅琊寺」。

瑯琊閣位於景區內之南天門旁。此閣並非古蹟，個人推斷該閣是附會電視劇瑯琊榜中之瑯琊閣而建。此閣建於景區的最南端與最高點，雖非古蹟但也巧妙的融入了周邊景點與山林景觀，閣內依序陳列了與瑯琊山有關的歷史人物與典故。

我跟朋友借了一輛車，隻身從南京的江北新區開車至瑯琊山景區，雖然只有五十公里左右，竟然開了一個半小時，原因是途經南京北邊的一些村鎮，速限只有四十至六十公里所致，進了滁州市區又經過許多紅綠燈也花了不少時間。瑯琊山景區停車場收費每小時三元人民幣，價格還算親民。因為是週間去的，空車位很多，若是週末或假日去恐怕是一位難求，最好搭高鐵或火車，然後從車站搭網約車到景區入口處。

瑯琊山景點的主入口在北門。我在北門售票處出示台胞證可買半票(35元)，從北門進入後沿著石板車道行走，途經深秀湖，然後駐足醉翁亭，停留半個多小時後繼續行進至瑯琊寺。寺中遊覽後於古木蔭間休息並吃些水果、乾糧，隨後由寺旁步道登上南天門、瑯琊閣。瑯琊閣有六層，登上頂層向東可眺望滁州市區，向南眺望天際隱約可見南京北端的江北新區。離開瑯琊閣後走瑯琊古(步)道下山，此古道大致與上山時的石板車道平行。走瑯琊古道才有置身林間的感覺，可以感受一下芬多精的繚繞，不過林間蚊蟲較多，甚是惱人。

瑯琊山，山不算高，景區面積不大。我在裡頭總共待了四個半小時，花費的時間跟體力感覺跟到溪頭森林遊樂區走一趟相當。（李開偉/教師）