對漠北的掃蕩戰役成功之後，漢朝完全控制了河西地區。先於公元前121年後設置酒泉郡、公元前111年設置張掖郡與敦煌郡、公元前101年設置武威郡等河西四郡，河西四郡（差不多就是今整個甘肅省）正式成為中國版圖，這個狹長條走廊，是華夏中國通往西域的主要通道。

西方人所稱之絲路，這也是主要的一條。漢匈的長期對幹，除了安民生、搶地盤外，要通道也是一個重要的目的和成就。匈奴在軍隊主力以及人畜資產受到嚴重損失的情況下，繼續向北遠遁；並在公元前119至112年的7年時間內，在大漠之南沒有王庭。以後匈奴人又南下，與羌人等組織聯盟攻擊漢朝，以及前述的五胡十六國故事。

而西漢軍隊占領從朔方至張掖、居延和酒泉間的大片土地，設置酒泉、武威、張掖及敦煌四郡，並且把關東地區（今河南、山西、河北、山東以及內蒙古部分地區）人民移民到這一地區，此舉不但保障河西走廊的安全，使西部地區的得到開發，更保障了中原文化和西域文化交通的通路──絲綢之路的暢通。

不論漢朝如何強盛，總難免會有些物品需要進口，像玉石就是一種，在甘肅省敦煌市西北處的玉門關，就是漢武帝時自西域輸入玉石取道於此而得名。漢朝不斷要派張鶱、馬超、甘英等通西域，固有貿易上的需求，但想瞭解一下天下的真相，也是朝野人士起碼的好奇心吧。

絲綢之路是古代東亞至歐洲之間的陸上貿易通道，是指從漢唐古都長安或洛陽出發，經甘肅、新疆，到中亞、西亞、歐洲，並連結地中海各國的陸上通道。絲綢之路不是我們現在所想像的一條公路，廣義的絲綢之路所指的是從上古開始陸續形成，遍及歐亞大陸甚至包括北非和東非在內，各地區人民長途而艱難的商業貿易和文化交流路線的總稱。

除了上述的路線之外，還包括約於前5世紀形成的草原絲綢之路、和與中古初年形成的西北絲綢之路，以及在漢、唐尤其宋代以後發揮巨大作用的海上絲綢之路。世界會走到今天，根本原因就在這路線中的物品（含原材料或製成品）及文化交流所促成，包含戰爭方式及非戰爭方式的交流在內。現代版的絲綢之路，或許現正在亞歐大陸間及東南亞地區鋪展中的一帶一路，是一個雛形吧。

漢武帝在公元前119年在北方擺平匈奴後，在西南，平定夜郎。公元前112年，命樓船將軍楊仆，率主力樓船水師，與路博德的陸軍一起順流而下，平定南越國，先後建立7個郡，使今日的兩廣地區自秦朝後第二次歸納中國版圖，還包含海南島。

漢武帝曾告誡楊仆，不要居功自傲。公元前111年，樓船將軍楊仆再率樓船水師沿海岸北上，與河內郡太守王溫舒、游擊將軍韓說一起平定東越國（在今福建的一個國家，都東冶，今福州市）。公元前109年，武帝再遣樓船將軍楊仆，領兵7千從齊地（山東半島）橫渡渤海，左將軍荀彘領兵5萬出遼東，水陸兩路同時進攻衛氏朝鮮。左將軍荀彘為將軍，與樓船將軍楊仆因雙方不和，貽誤戰機，楊仆被荀彘扣押。

滅朝鮮後，武帝將朝鮮領土劃分為樂浪、玄菟、真番、臨屯四郡。對於荀彘與楊仆之不和，漢武帝知道是二將爭功所致，評判得失後誅殺荀彘，楊仆本當誅，贖為庶人。這位當年華夏中國海軍名將，在征討南越國，東越國及朝鮮立下不朽戰功後，竟因將帥不和留下永世遺憾，證明修養和謙虛，縱然是大將，也不能輕忽。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】