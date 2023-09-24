國防部9月21日公布大陸軍機動態，透露國軍同步監控解放軍遠火、火箭軍、福建大埕灣附近地面部隊動態等。國防部長邱國正指出：「最近敵情異常，國軍初步研判，共軍9月在做聯合軍演，我們都在掌握中。」

媒體問昨天為何特別揭露，邱國正強調：「大陸會有這些動作，國防部有自己的解析……都在掌握中，並沒有刻意要隱瞞，或有什麼含意，國防部只是事實陳述。」

不負責任的「事實陳述」

好一個「事實陳述」，現在國防部也開始做學問了！發現解放軍遠火、火箭軍、福建大埕灣附近地面部隊演習，是一個事實陳述，就像陳述一隻黑面琵鷺會飛一樣。而對於信念、感覺和看法的觀點陳述，怎麼辦：為何解放軍在這個時間、這個地點演習？解放軍演習會轉化成實戰嗎？國人是否應該囤糧備戰？

這些是國人最想知道的問題，但是國防部在做完了事實陳述之後，卻逕自把問題丟給國人自行解答，難道是在鍛煉國人仇匪恨匪意識、還是期望國人團結在以蔡英文和賴清德為核心的黨中央領導周圍？

黑面琵鷺的確會飛（解放軍必然軍演），但是牠們飛去哪兒呢（軍演的目的）？是因為土地被污染所以飛離（武統戰爭之前的最後一次演習）？或是正常遷徙（例行演習）？國防部在掌握情報之後，應該分析情報並給個說法（判斷與預測）。

若涉及機密，那就不要公布；就像殲-20到底來過台灣沒有？國防部始終故作神秘，也許軍方知道、但不說；一旦說了就要公布殲-20出現在本島的時間、地點、航向、航速、起降機場等基本資料。也許軍方根本就不知道，乾脆啥都不說。

也許，解放軍遠火、火箭軍、福建大埕灣附近地面部隊演習，不完全是針對台海形勢，而是因應美韓聯合艦隊在黃海海域所舉行的兩棲登陸演習，和北海艦隊遙相呼應。按照我軍方固有思維，黃海屬於北部戰區管轄，不關我的事，我只要「管好」東部戰區就行了。

國軍真的掌握了情報？

兩棲登陸作戰是現代戰爭最複雜的作戰形式，因此，情報收集、分析、判斷極為重要。首先我們要問，國防部真的掌握了解放軍登陸部隊（陸戰隊）的所有訊息？

中國海軍陸戰隊是海軍之下的一個兵種，過去20年中，解放軍陸戰隊只有兩個旅，即第1陸戰旅和第164陸戰旅，全部隸屬南海艦隊。

2019年4月央視報導，2017年底的軍改，陸戰隊增加了4個合成旅和5個兵種旅，加上之前的2個旅共11個旅（每個陸戰合成旅人數大約7千人），總人數可能達10萬人，在北部、東部及南部戰區各部署了2個陸戰合成旅，這些合成旅分別部署在南部戰區湛江、東部戰區寧波、北部戰區青島。

為何陸戰隊部署在三大戰區？過去2個陸戰旅編在南海艦隊之內可以理解，可以直接處理南海島礁問題；部署在東部戰區處理台灣問題，也可以理解，為何也部署在北部戰區？

根據中國人用兵思想，在三個方向部署部隊，可對對手形成三面夾擊之勢。首先在正面發起攻擊，目的是吸引對手主力。其次，出奇制勝，也就是在側翼或背部攻擊，分割殲滅對手的防禦兵力。最後達到靈活用兵的目的。

基於靈活用兵原則，北部戰區的陸戰旅不但可以支援對台動武，還可能登陸朝鮮半島，如果那兒發生戰爭的話。同理，南部戰區的陸戰旅除了登陸本島，還可防衛南海，真正做到「長蛇陣」的精髓：擊首而尾至、擊尾而首至、擊中而首尾皆至。

大家都認為，解放軍攻台必然先在福建大規模集結兵力，而大規模集結兵力很容易就會被國軍和美軍所偵測感知，進而採取行動反制；但這很容易忽略北部與南部戰區陸戰旅的功能。

根據前國安會秘書長蘇起的說法，美軍很可能動用駐日軍隊援台，從整備到登船到台海至少需要5、6天。假設美軍援台需要6天，解放軍攻台至少也需要6天的整備，所以國軍必須頂住這6天等待美援。

這種認知明顯有問題，因為解放軍陸戰隊分別部署在三大戰區，從當地戰區直接登船以外線向心攻擊，根本無需到福建集結。因此，6天整備時間應該除以3，意思是從當地戰區發起攻擊所需時間是2天；換句話說，國軍的應變時間只有2天。

就算美軍每日可以空運1個重裝師兵力，這些兵力擺在哪裡？本島腹地狹窄，恐怕無法接待這些美軍。若派出兩棲攻擊艦或航母來台，必然成為解放軍的打擊目標，怎麼搞都不對。

多虧了美軍

經過近幾年解放軍在台海的軍事行動，已經貫穿日常、形成了常態化大練兵，對於解放軍遂行快速反應、聯合作戰、全向壓制和軍事懾壓大有説明。可以說，解放軍光靠這種持續性的軍事行動就能拖垮國軍。

既然如此，為何解放軍遲遲不對台動武？有人說是因為習近平的戰略定力、中國傳統的慎戰思想、美軍介入的可能性等等。隨著解放軍圍島軍演形勢的發展，我們逐漸發現，解放軍所針對的並不全然是台灣，竟然是美軍。

關於台海，大陸曾經有過路線之爭：先收回台灣、或先擊敗美軍？若先收回台灣，為何現在不動手？現在收回台灣固然可以立馬解決歷史問題，但是後遺症也不小，對於中國可持續發展的傷害明顯很大。

從大陸觀點來看，台灣人是中國人，雖然目前台獨當道，但收回台灣之後還可以經由教化改變思想；早幾年收回、晚幾年收回的影響不大。我們相信，這是大陸方面未急著武統的原因之一。然而，美軍卻是當前急迫的威脅。

即使美軍地面部隊數量不足以介入台海，但其加上日本與韓國的海空力量，硬碰硬也能夠與解放軍相抗衡。因此，解放軍至少要把美日韓3國海空軍力算進來、而且必須要有制勝的把握，才是比較保守的做法。

在此之前，我們認為解放軍不會輕易對台動武，即使圍島軍演只是把台灣當作「李代桃僵」的不幸對象而已。

看清楚了周邊形勢，對於解放軍遠火、火箭軍、福建大埕灣附近地面部隊的演習，國軍對於敵情公布或遮蔽與否，就不必顯得太矯情。只有胸有成竹的時候，才能表現出「恃吾有以待之」的氣魄。否則每天拘泥於文字，還怎麼打仗呢？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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