基本而言，美國是支持民進黨勝過國民黨，原因簡單，民進黨因台獨這塊主要綱領招牌，成為中共死對頭，因而對美不得不唯命是從。美對民進黨與國民黨兩黨關係也因台獨黨綱占領制高點，進而可予取予求民進黨，退可驅使國民黨不能太親中，而一邊倒回到親美。國民黨的基礎群眾，有深厚的反獨情結，會牽制國民黨的上層路線，因此，美國對民進黨的好感是超過國民黨，但是這次總統大選，由於陸美地緣關係變化，而產生美台關係變化，進而使美國對兩黨關係產生變化，也就是由對民進黨全力相挺轉向國民黨。

從8月中旬，蔡英文總統指派副總統賴清德擔任巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮特使，總統府強調行程從未包含賴清德希望到美國首府華盛頓，只分別過境紐約和舊金山，但誠如外界揣測，是遭到美國拒絕；而一國的副元首搭一般乘客民用航空，特使團僅限50人名額，隨行採訪記者人數也縮減，僅限18名文字與攝影記者，這些絕對非民進黨自縛手腳，而是美國有所限制，避免陸美關係產生化學作用，被迫低調。而更令人嘖嘖稱奇的是，AIT的主席羅森伯格竟然以個人参加妹妹婚禮私事，讓想在紐約與羅森伯格晤面的賴清德碰一個軟釘子，僅於回程舊金山短暫打了一個招呼，表明對你賴清德非常感冒。

而於日昨訪美歸來國民黨總統參選人侯友宜，比之賴清德，不言可喻，是一次成功加分的行程，不僅遇到紐約市長艾瑞克亞當斯及見到16位國會議員，還進到AIT總部，且主席羅森伯格出席歡迎侯的僑宴，更是從頭坐到尾，停留兩個多小時，給足面子，另外還與總部位於華盛頓特區布魯金斯研究院，美國兩岸事務專家葛來儀、AIT前主席卜睿哲座談，發表「3D戰略」，對大陸採嚇阻、對話、降低風險，表明將以積極的務實態度，應對兩岸局勢，讓台灣成為印太區域負責任的利害關係人和風險降低者，葛來儀會後表示，是一次很棒的談話，認為侯準備充分，足證侯友宜這次訪美獲取的重視是明顯高過賴清德。

為什麼美國給侯友宜的規格高於賴清德，固然因為賴清德的「務實台獨工作者」違背美國在台海問題上不改變現狀的核心主軸，擔心賴清德上任後，極可能破壞陸美兩核子大國「鬥而不破」關係，踩到大陸所剩下的紅線，將美國拖下水，美未吃到羊肉卻引得一身羶，拜登還要不要再選下一任總統？而侯適時提出了「攻堅理論」，跟美國說明在堅實的台美關係下，提升台灣自我防衛能力，是與美國處理台海政策的另類吻合。

從這個角度來看，與其說是美國放棄民進黨賴清德，不如說是賴清德自己放棄賴清德，大陸最近大批量架次飛機擾台及山東號航母打擊群，西太平洋軍演給美國看，說是大陸給美國壓力，不如說是民進黨蔡英文政府施政8年，腐敗了8年及台獨政策，不符合當前美國與大陸在整個國際局勢走勢同步，格格不入，處處扞格美國的對陸政策所致，因此，美國轉而支持國民黨，也就鐵板釘釘，一目了然。（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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