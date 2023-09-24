杭州亞運會開幕電視轉播，再度運用了虛擬實境的電視工程，及軟體程式，讓人震撼！

其實東亞地區，最早引進電視虛擬實境工程的， 是台灣的環球電視，1996年在環球電視主持人趙怡，及工程組的李兆政、陳如雲等人的強力堅持下，以色列研發的初期虛擬實境軟體，以數千萬元在環球電視台安裝及使用，但只運用於新聞節目中，並沒有受到很大的重視。

這次杭州亞運的籌委會，大量運用虛擬實境作業，融合了中華文化及江南地方色彩，在行雲流水間造成了國際上的震撼，再配合環保意識的数位烟火，及科學投放，讓人目不暇給 ，是繼上次北京冬奧開幕，及成都世大運開幕之後，再度讓人嘆為觀止！

大陸數度大量運用電視虛擬實境作業，已在國際電視行業中創建了領先的地位，但也提示了我們，徒有設備仍不能展現絕世之作，另一重要的是傑出的聲光影視的設計人才，但最最重要的是要結合強大的文化蘊藏實力，中國大陸運用了這三大要素，所以創造了驚動世人的轉播，恭喜大陸的電視同業，讓我們開了眼界，擴大了人類的視窗！

談到台灣，自1990年以後台灣電視人才到大陸展業，因為在那之前台灣連續劇，及綜藝節目紅遍大陸大江南北，我們台灣同業以豐富的實作經驗，加入了北京、上海、成都等重要電視市場，提供製作構想擴大陸同業的現代感覺，尤其重要的是參與了湖南衛視的活潑製作風格，自那時開始中國電視業者，配合了龐大的資金，展翅高飛，開始讓兩岸之間，有了電視製作實力我消彼長的差異。

台灣當局在同時，力倡捨棄中華文化的精神，要尋符南島文化的特質，為了政治竟強改台灣文化的根源，不謹是無恥，而且近乎無知。

所以，徒有人才及設備是不會創造台灣電視業的佳績，還得加上雄厚的文化底氣和資金，才能成就台灣電視業者的再度起飛。

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