農業部混蛋壞蛋事件延燒，民怨沸騰，副總統、也是民進黨提名的下任總統候選人賴清德神隱，不表意見；陳吉仲待罪辭職，賴清德卻隔空送暖，慰問陳吉仲7年來辛苦了！

這不是參選人賴清德第一次失聲失格。民進黨非核能源政策雙標轉彎，賴清德無語；他擔任台南市長大力推動的種電政策，導致魚塭荒廢、登革熱爆發、病例創下歷史新高，賴清德無語。揭發混蛋事件的農業粉專版主林裕泓和家人遭「雜碎」恐嚇，賴清德置若罔聞。

屏東縣生產高爾夫球具的明陽科技工廠大火，造成7死3失聯98傷的慘劇，其中包括4名消防隊員殉職，7名受傷，賴清德還是一語不發。屏東縣為遮掩勞工檢查和消防檢查的怠惰失職，為掩蓋縣府政治酬庸，任用不適格的消防局長；也為了轉移明揚科技血汗地獄工廠的惡名，轉移民眾的憤怒，居然還發起慈善募款？！ 貧困礦工家庭出身的賴清德，依舊不聲不響。

政事糜爛，政客妄為，政策殺人，率獸食人，何以致此？

2008年，當時的中研院院士、中華經濟研究院董事長朱敬一博士，在為《傅利曼的選擇——從自由主義經濟學者到公共知識份子》一書撰寫推薦序文時，曾經寫下這麼一段文字:「…希望自己及所有台灣學術界的朋友，都能秉持相同的理念，對權力不卑不亢，做稱職的知識分子」。文中，朱敬一還引了傅利曼的另一段嘉言，「不管是甚麼個性的人，要一個人承認他的重大專案計畫有瑕疵，絕對是最困難的一件事」。朱敬一接著寫道，「這樣的評語，用在動輒提出數百項政見的台灣政治人物，又是何其精確呢！」

不知如今貴為賴清德「國家工程隊」先發投手的朱敬一，面對賴清德的失聲，面對權力，面對賴清德和民進黨重大專案計畫的誤謬，是不是還能不卑不亢，做稱職的知識分子？或者，賴清德的國家工程隊，不過就是一群為主子遮掩過錯、卑顏諾諾的高級側翼？

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