先生對太太說，明天有個合唱團要到我們機關來，妻子問，和尚團到你們機關幹什麼？先生說，我說合唱團不是和尚團。

是老虎，不是老鼠

先生說，老虎與貓是同一族的，妻子說，亂講，老鼠怎麼會跟貓是同一族的呢？先生說，我說老虎，不是老鼠。妻子辯稱，你剛剛明明講老鼠，怎麼又變成老虎了呢？

在一次喜宴上，朋友的母親也在場，大家稱讚「她的變化不很多」，有個人聽成「她的電話不肯說」，就附和著說，電話是不應該隨便給人的。

另外一位說「她先生是政工幹校的」，聽的人嚇了一跳說「她先生上吊的」為什麼？為什麼？

大家在談核能電廠話題時，說風力發電最好，有人聽成「蜂蜜發電」，還以為又有什麼高科技出現。

是走，不是手

骨科門診時遇到一位老先生，由太太陪同看診，我問他走痛不痛，他說不痛，可是過了一會他又說走路會痛。我說，你剛才不是說走不會痛的嗎？他太太說，我先生聽力不好，剛才他以為你在問他手痛不痛？

手與走音近似，聽力不佳時，就容易聽錯而張冠李戴，這種笑話在古稀老人身上時常發生。

醫生說這是因為老人家聽力衰退，對子音容易聽不清楚，會雞同鴨講。因此我們在跟聽力不佳的老人家講話時，聲音要夠大，咬字要清楚，並且要慢慢說，要確定他們懂了你的意思，否則醫生問他腳走路痛不痛，他聽成手痛不痛，就容易造成誤診。

髮白齒落

我從前住在台北市離故宮博物院不遠的山上，有天早晨散步時，一位老先生來向我致歉，他說有朋友告訴他，前兩天散步時，我跟他打招呼，他沒有回禮，他說請原諒，因為他視力不好，稍微遠一點的東西根本看不見。

我30多歲時出現白頭髮，但不多，初期只有幾根，自己對著鏡子拔，理髮時，就請理髮小姐幫我拔。

有次請理髮小姐幫我拔時，理髮小姐說，先生，太多了耶！也就是拔不拔，我趕緊說，謝謝，那就不用拔了！

有次去看牙醫，醫生說你的牙齒很好，比許多年輕人還好，我說牙齒好，還會來看你嗎？這位牙醫說，日本在1985年時推行 8020醫療政策，就是希望80歲老人，平均還能有20顆牙齒。

因為在那個時候，日本80歲以上的老人，平均只剩下7顆牙齒，歐美國家則剩下15顆，日本老人健康牙齒顯然偏低。最近幾年，台灣也有研究調查，65歲以上的老人，平均每五人中有一人，牙齒已拔光光。

草必乾枯，花必凋謝

人從25歲起，各種器官就開始衰退，愈老愈明顯，器官功能因為老化，40歲時還有80%的功能，50歲時剩下70%，70歲時只剩35%，所以聽力視力衰退就不值得大驚小怪的了。

我們教會從前有位老牧師，活到90歲逝世，逝世時無病痛，只是各種器官都已衰竭無用，醫生給他吃藥，五粒進去又五粒出來，卡在肛門處，護士小姐只好戴手套，把它挖出來。

器官保養好的人，衰退會慢一點，但那只是慢一些，總有一天會盡失功能，躺下安息。這是沒辦法的事，雖然擔心害怕，亦無可奈何。所以聖經上才說：「生有時去有時」。又說：「草必乾枯，花必凋謝」。

度生老病死的過程

有部韓劇名「醫道」，描寫朝鮮醫界的故事。有位老醫生，醫術高，醫德更高，有天發現自己得了胃癌，當時稱為「翻胃」這是不治之症，徒弟們聽到了都失聲痛哭。

這位老醫生說，你們哭什麼？我只不過在度生老病死的過程而已。老醫生說的十分貼切，聽懂了的人，就不會那麼傷心，正如同進了大學，總有一天要畢業，人到了這個世界，最後也要畢業，因此對有人要畢業了，有什麼好傷心害怕的呢？

但問題是畢業後要去那裡呢？不知道去那裡，就心生恐懼。但是有基督信仰的人，就不怕畢業，基督徒認為人生的畢業，是進入享受天國永生的開始。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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