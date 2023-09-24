賴清德自擔任民進黨主席、參選總統以來，兩岸論述愈來愈溫和、愈來愈靠近中間。這個動作本身就已經說明，賴清德愈是想淡化台獨色彩，愈是證明台獨無法獲得台灣民意認可，也難以獲得國際社會理解。既然如此，為何賴清德還堅持台獨主張？賴清德執掌下的民進黨為何不廢除《台獨黨綱》？

否認台獨金孫 卻不凍獨

以參選2024為分水嶺，賴清德對台獨的定義出現了重大修正，這也是賴清德兩岸論述與過去變化最大的一點。過去，賴清德所主張的台獨，包括建立主權獨立的台灣共和國、制定新憲法，否定中華民國憲政體制，是典型的法理台獨。很明顯，這種台獨不僅是大陸《反分裂國家法》的開戰導火線，也是陳水扁口中「做不到就是做不到」、邱義仁口中「只有瘋子才會搞」的不可能任務。

而現今，賴清德的台獨論述轉為務實，不再尋求正名制憲式的台獨，取而代之的是三段話新定義：第一，中華民國台灣是台灣社會主流民意；第二，台灣不屬於中華人民共和國；第三，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。前兩點是賴清德「自創」的新話，是以話術偷渡台獨的概念，後一點則是「蔡規賴隨」。反而在兩岸交流部分，賴清德自擔任台南市長後，倒是保持前後一致，對兩岸民間交流並不反對，但也沒有積極作為。

相信賴清德深知，法理台獨不僅嚴重脫離現實，也一定會在國際社會碰壁，更會引發兩岸戰火，這是他表態與法理台獨切割的最主要原因。但既然如此，賴清德作為民進黨主席，為何不乾脆將《台獨黨綱》廢除或凍結？同樣地，賴清德既然自詡兩岸路線「尊蔡」，為何不清清楚楚地表明，將繼續依照《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》定位兩岸關係？或者為何不將上述論述，以新決議文形式覆蓋《台獨黨綱》？

這些事情賴清德至今一件都沒做，說明賴清德對台獨不僅是「務實工作者」，更是「真心信仰者」，現階段的各種表態和修辭只不過是被動的妥協。正如賴清德8月過境紐約時，面對美方嚴格的管控，賴清德在獨派台僑大老面前哽咽，委屈之情溢於言表。可見，賴清德對台獨的修正，只是一時的策略，部分是迫於壓力，部分則是出於騙選票的政治算計。否則，賴清德何須拐彎抹角、費盡口舌來否認和澄清「台獨金孫」的標籤，直接揚棄台獨豈不一了百了？

無視一中憲法 帶來戰爭

歸根究柢，賴清德、民進黨始終無法向台灣社會講清楚的問題，就是「台獨對台灣人民有何好處？」在國民黨兩蔣威權的時代，台獨主張者具有追求自由和民主化的訴求，進而吸引許多黨外和本省菁英投入。但從1990年代至今，台灣早已解嚴、實行民主政治，台獨的「主要敵人」就從國民黨轉化為中國大陸，因而不可避免地捲入中國與西方世界博弈、對抗的國際政治漩渦之中。因此，現在的台獨已經與爭取台灣人民的權利、自由無關，更多是以台灣本土化民意或民粹為籌碼，代表國際反中勢力向大陸挑釁、叫板的前線走卒。

這也難怪，許多兩蔣時期追求、信仰台獨的老黨外、老民進黨，近年來已經醒悟，並大聲質問民進黨政府的抗中保台路線。如果說當年主張台獨是追求台灣人民的自由和幸福，但如今呢？主張台獨會把台澎金馬的老老少少推向戰場，也會招致大陸的全面經貿制裁和資源封鎖，而美日反中鷹派對台獨的支持，本質就是讓台灣一人一支AK-47，讓台灣淪為巷戰絞肉機。台獨連台灣人民最基本的生存和安全都無法保護，如何奢談自由、幸福、尊嚴？

面對大陸，台澎金馬2300萬人民只要站穩中華民國憲政體制與自由民主立場，一定可以不卑不亢地展開兩岸交流對話，創造兩岸和平紅利。但台獨，無論以何種定義、何種修辭對外闡釋，都會給台灣帶來戰亂與衰敗。民進黨本可以揚棄台獨、回到中華民國憲法的共識，賴清德既然不做，那麼就請向台灣人民清楚解釋：你所追求的台獨，真的能為兩岸帶來和平嗎？對台灣人民有什麼好處？