許多選民或因不理解，或受民進黨宣傳影響，不認同、不接受九二共識，民眾黨總統參選人柯文哲日前接受外媒專訪時表示，九二共識已經被汙名化，他不會拒絕九二共識，但希望大陸願意換一個新名詞。柯文哲這段話隱含兩個意思，一是他接受九二共識，二是他有能力透過對話與大陸尋求新共識。

達成新的兩岸共識

每當談及兩岸議題，柯文哲總是樂此不疲回顧台北市長任內，為辦好世大運和雙城論壇，與陸方官員溝通協調的經歷，證明自己與北京已建立互信，未來當選有能力、有方法維持兩岸溝通。但他忽略了一個重要問題：職位「層級」問題，院轄市長是地方官，中共在與地方層級官員交流，或處理兩岸城市交流問題，去政治化的空間較大，總統是國家領導人，中共在九二共識這類政治問題上，去政治化的空間較少。

自詡墨綠的柯文哲當年舉辦雙城論壇之所以能夠「過關」，關鍵是做出兩點清晰表態：一是認同兩岸一家親，二是強調兩岸城市交流非國際事務。前者屬於感性論述，後者以負面表列方式和台獨切割，北京因而拍板同意續辦雙城論壇。作為總統參選人的柯文哲，「柯市長」的論述顯然不夠，還需要更多對兩岸關係的正面表列。

梳理今年以來柯文哲的兩岸論述，基本可以勾勒出五個重點：第一，重申兩岸一家親、五個互相；第二，大陸地區依憲法為我國領土；第三，超越統獨之爭，務實維持現狀；第四，加強國防嚇阻能力，令對岸不敢攻台；第五，金廈和平試驗區。

柯文哲兩岸五重點，維持現狀、強化國防是兩岸固有的政治與軍事矛盾，一時難解，其餘三點都可以與大陸透過進一步對話，尋求更加廣泛的共識，並積累互信。尤其是柯文哲重申兩岸一家親、視大陸地區為中華民國領土，較台北市長任內「兩岸城市交流非國際事務」的說法更加清晰。換言之，若能將這段論述加以提煉或精進，應有希望達到「換一種說法表達九二共識意涵」的效果。

九二共識的新共識能否成為事實，不是柯文哲一人說了算，需要柯文哲本人或民眾黨授權人士與陸方溝通。台灣民眾黨成立後，固然屬於「非綠」，卻也屬於「非藍」，所有泛藍背景政黨，包括國民黨、親民黨、新黨、無黨團結聯盟等，都與大陸發展出黨對黨交往機制，民眾黨與大陸至今尚未建立交往的制度性安排。

彰顯非藍非獨民意

柯文哲最近一次登陸參加雙城論壇是2019年7月，當時民眾黨還未成立，談不上黨際交往。今年疫後兩岸交流恢復，雖有多位民眾黨成員登陸，但都以個人或其他身分成行。原因可能有兩點：第一，大陸可能對民眾黨仍處於「聽其言觀其行」的評估狀態，畢竟民眾黨不是泛藍政黨、甚至還有部分綠營背景；第二，柯文哲從未正面接受九二共識，大陸或許還有政治上的疑慮。

不過，大陸與民眾黨展開黨際交往，有其必要性。大陸對台交流向來以藍綠劃線，卻陷入台灣內部的藍綠政治鬥爭中，將「非藍」社會基礎推到另一邊。

民眾黨的崛起有兩個意義，一是彰顯「非藍」未必就是綠，「非綠」也未必就是藍，藍綠以外還有一塊更大的「非藍非綠」基本盤。二是民眾黨固然不接受統一，但也不支持造成兩岸兵凶戰危的台獨，因而產生了「非獨」的概念。「非獨」不是統，「非統」未必是獨，只要大陸身骨硬，未來可能都變成「統」。簡言之，大陸若能與「非藍」、「非獨」陣營對話，兩岸關係將迎來新的突破進展。

既然柯文哲自詡不怕被抹紅，就應該再走一趟大陸，不妨去北京進行一場有尊嚴的對話，在九二共識外達成新的兩岸共識，或去廈門考察「和平試驗區」究竟能否建成。大陸也應自信地跨出藍綠界線，不必顧慮短期的2024選舉結果，讓「非藍」卻「非獨」的更廣大民意板塊不再懼怕大陸、也不再擔心兩岸交流的風險，兩岸關係將豁然開朗。