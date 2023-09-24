已經不必指望明年1月的大選結果了，今後若站在不遠的未來重新回望今朝，兩岸正式走向一場歷史性的「命運分歧點」，錨定且滴答的時刻恰是自2023年9月開始！

包括「ECFA即將中止、海峽軍演全面加劇、閩台融合最新宣示」三大無聲的警鐘從此巨響不止。這不僅意味著北京對台路線的「極限方向已定」，也同時直指面對以「台灣問題」為核心的國際動盪如何處理，大陸國家主席習近平的內心已經堅意如鐵。

大陸國台辦主任宋濤22日首度開口「支持主管機關研究中止ECFA 」，重申一切全因「堅決反對台獨與外部勢力干涉」；但這其實已經是國台辦10天以來第三次重複強調了！只見層級越來越高，彷彿不願被外界或台灣各界誤解「只是說說而已」！

這也幾乎意指落槌，大陸10月12日針對2509項從台灣石化機械到農產民生品的貿易壁壘審查，宣布ECFA「第一波中止清單」眼下已經毫無懸念！如今差別僅在明年1月12日最後調查日之前，一旦賴清德若勝選在即，ECFA是否將「裡外不剩的全面清空」，台灣因兩岸經貿順差賺入的1500多億美元將陸續灰飛煙滅。

大家都注意到解放軍海空軍事演習跨越中線，9月多次來到「創新高」！包括戰機架次、頻繁程度、延伸範圍伸出西南到台灣東南海域彷彿一隻手臂，常態程度令人怵目驚心！台灣南部、東部的空軍基地日夜警鈴大響，國防部長邱國正也對此坦承「敵情異常」。

但真正非比尋常的，反而是北京對解放軍高層的「清查與汰換」！數月來從掌管核武、洲際飛彈的「火箭軍」進行最高階人事的全面汰換之後，如今連國防部長李尚福也不見蹤影。對比外交部長秦剛才被撤換，中國「外交、國防」兩座山頭的人事劇烈變動，戰略觀察上這向來是兵凶戰危的真正指標。

而在此兩岸緊縮、緊繃的同時，北京突然由中央台辦主導且由全國政協主席王滬寧宣布「閩台兩岸融合發展示範區」，新推了21條具體政策，描繪了金門、馬祖與福建今後的同城生活圈，也具體擴大台灣民眾一旦「進入福建生活」的全面接軌。

台灣媒體幾乎都以「統戰」兩字粗略解讀，完全小看了「中央台辦」這個層級，以及發布會上同時還有「發改委、福建省委」三巨頭細說分明。尤其這原本幾乎都在每年11月才固定發布對台指導方針的「時間點」，為何與「ECFA中止、軍演加劇」一起同步提前到9月？閩台最新政策的真正超前解讀是：「一旦今後兩岸發生戰爭，台灣同胞可以到福建安家避難」！

10月即將迎來「ECFA中止」，但北京並非情緒上的「懲罰台灣」。而是一旦今後因為戰爭或任何突發必須「切斷兩岸經貿」，中國大陸本身也必須評估且承擔，內部經濟受此兩岸動盪的具體影響。而近來中國本身經濟社會問題沉重，連同一帶一路的國際債務負擔，也不容許再「讓利」台灣更多了。

北京提前在9月「示現兩岸底牌」，某方面也明白點出，北京已經「不再指望」台灣在野陣營「能整合、能勝選」！即使「戰爭」兩字未說出口，但所有一切確實都在朝向「兩岸極限變局」做演練與準備。年底前即將迎來「兩岸經濟的實質衝擊」！包括海峽軍事演習，勢必也將有更多突發性，比如臨時宣布禁空、禁航，乃至「半圍島、全繞島、伸向第二島鏈」的共軍演習擴張，進一步小試評估對「亞洲經濟的衝擊」。

習近平最近已經態度相當明顯且強硬，無意再與歐美國際的形式迂迴主義「浪費時間、再多折騰」！中美關係的框架對話、「習拜會」的政治交換，都已經不足以遮蔽兩岸關係續存任何曖昧微妙的空間，民進黨與今後賴清德都只能赤裸面對。所有今後留在台灣迎接戰爭風險倒數計時，或者勢必離開台灣躲避危機的人們，能「不做任何準備」的日子其實所剩無幾！

（作者為資深媒體人）