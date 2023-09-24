屏東工廠一把火燒出工安問題，造成10人死亡、近百人受傷的重大慘劇，其中，4名消防員英勇殉職，更讓火神落下不捨的眼淚。然而，誰讓大火如此無情？是否有人為不法？除了檢方應盡速查明之外，政府有無行政違失、懈怠，都該深切追究檢討，別再讓「今天公祭、明天忘記」成為家屬永遠的傷痛。

根據屏東縣消防局的說法，明揚國際一開始報案說明有化學物質洩漏，當時人員並未進行疏散，消防員到場後警報器才響，員工也才開始疏散，而消防員欲持乾式滅火器救災，但還來不及進入就發生爆炸，錯過黃金疏散救援期。

再者，廠方一開始僅說「化學物品」外洩，後被追問才稱1樓倉庫有存放「環己烷」，但仍未完整說明廠區內還有哪些化學物品，事後才查知現場有「過氧化物」化學物質，遇到水就會爆炸。

明揚是具規模的上櫃公司，更是全球高爾夫球出貨量第2大公司，生產線上都是各類化學合成物質，極具危險性，其消防安全要求應是最高等級，且應能在火災發生第一時刻自救。但從目前調查進度看來，顯然SOP形同虛設，接下來就必須由檢方查明真相來究責。

10年來已有43名消防員殉職，悲劇往往都是因一連串錯誤和疏失所造成。尤其工廠大火致命關鍵在於違建及存放化學品資訊錯誤等，政府每回檢討只是做大規模安檢，等到事過境遷就看下個倒楣鬼是誰？

火神的眼淚流不盡，不該也不是在此刻高喊支持消防員組工會，或臉書發文表示哀悼就能止住，執政者有能力和責任要求業者對工安「零容忍」，否則永遠欠家屬一個道歉。