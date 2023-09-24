大陸國務院本月12日發布《關於支持福建探索兩岸融合新路的意見》。該份《意見》以中共中央的名義布達，足見其已到國家戰略的高度。然而，由於台灣忙於選舉，對此《意見》的討論並不太多，但這絲毫不影響大陸根據台海情勢的變化，已不斷調整兩岸政策的方向，並在現實條件的需求下，推進國家統一的進程。

這份《意見》主要分成六個要點，包括暢通台胞往來通道、促進台生來閩求學、鼓勵台胞來閩就業、擴大台胞社會參與、便利台胞在閩生活、完善涉台司法服務。當中較受兩岸媒體及民眾注意的部分，則落在連結閩台交通建設，以及接受台胞到閩「願落盡落」。

關於交通建設，許多人印象最深的就是大陸京台高鐵的規畫。早在2008年，從福州到台灣的鐵路就被納入大陸國家發改委批准的「規畫研究鐵路」。2011年，福州到台北段的鐵公路也出現在大陸「十二五規畫綱要」。2016年，福州到台北段作為京港高鐵支線已經確定，「2035坐動車去台灣」成為大陸家喻戶曉的建設目標。

當然，要完成這個夢想，大陸在工程技術上完全沒有問題，唯一的障礙就是兩岸尚未統一。2020年，福州到平潭的跨海工程完工，成為中國大陸首座公鐵兩用的跨海大橋。從平潭島到台灣島，只剩短短68海里，正好就是大陸高鐵到台灣的最後一段，也是海峽兩岸之間最短的距離。如今大陸國務院在《關於支持福建探索兩岸融合新路的意見》的發布會上，重申閩台交通連通將早日實現高鐵通兩岸，背後當然帶有推進統一的意涵。

此外，由於大陸實施嚴謹的戶口政策，在不同省市工作、就學都得擁有在當地的居住身分，如在該省市沒有戶口，就經常面臨須要申請居住證或暫住證的問題。尤其對台灣同胞而言，還又卡了一關所謂「境外」身分的問題，雖然台胞證幾乎就等同台灣人在大陸的身分證，但因為缺乏和大陸居民一樣的18位公民號碼，無法和大陸日常生活中經常用到的登錄系統互通，在食衣住行上也就不大便利。

自2018年起，大陸開始發放港澳台居民在大陸的居住證，和大陸居民的18位公民號碼連通，比台胞證更接近大陸身分證的位階。這次再通過中共中央宣示閩台融合，福建成為大陸首推台灣同胞定居的第一家園。所謂「願落盡落」，即未來台胞在福建申請就學、就業及加入各種醫療、社會保險，幾乎就是不需要任何條件審核，只要願意都能享受和當地人一樣的待遇。

這無疑和近年大陸落實港珠澳大橋及大灣區生活圈建設一樣，利用廣東為香港開拓更大腹地；亟需發展空間的台灣，若能與福建深化融合，自然也為將來台灣青年擴展更多機會。

事實上，台灣作為出口導向的經濟體，通過兩岸經貿整合機制，當然是走進全球市場最近的路。然而，自2014年台獨勢力發動「太陽花」運動反服貿後，兩岸整合被迫中斷，大陸也開始調整對台政策，原本一面倒送紅利到島內的做法，開始改為號召台胞到大陸發展的融合思維。如今大陸商務部已經宣布，啟動對台貿易壁壘調查，第一階段將在今年10月截止，並視情況延至明年1月台灣大選前夕。這應是自ECFA簽訂以來對台經貿讓利的重大轉捩點，台灣大選的結果，也必然影響ECFA是否還能穩定繼續。

無論如何，大陸推進與台灣民間融合的目標不變，打擊台獨勢力與外部干預力量的決心也沒有改變。或者更精準地說，那就是「硬的更硬、軟的更軟」，大陸雖以和平融合作為實現統一的理想方式，但仍不排除必要時對台使用武力的選項。這次發布支持閩台融合的指導意見，自然也暗藏了加速統一的迫切感，以及發展對台讓利的新思路。未來大陸惠台舉措更加轉向吸引台灣資金、人才融入全中國發展的棋盤，已是可以預見的趨勢。

（作者為新黨前主席）