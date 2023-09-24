人稱「台獨金孫」的民進黨總統參選人賴清德，幫民進黨連江縣立委參選人李問站台，順道參觀「馬祖藝術島」展覽，並隔海向對岸喊話，說他深刻感受到和平的重要性，「和平無價，戰爭沒有贏家，兩岸應合作尋求和平發展」。

此行引來噓聲一片，一干人等搭乘專機遭批，「假公濟私用公帑在跑選舉，浪費人民納稅錢。」

賴清德赴馬祖境天后宮參拜，站在「枕戈待旦」四個大字下，表示台商到中國投資，推動中國經濟發展、造就許多工作機會，兩岸其實可以不必兵戎相向，應該各給予雙方空間，在彼此對等尊嚴的情形之下謀求對話，甚至合作，尋求和平發展，並為李問提出「馬祖直飛高雄」、「縣立醫院升格衛福部立醫院」等系列政見背書，拚選舉意味濃厚。

為了穩定民心，騙取選票，賴清德一改「務實台獨工作者」姿態，應景的場面話說得漂亮，深知曾經飽受戰火摧殘的馬祖居民對兩岸和平的渴望，以及對「兩馬共同生活圈」的嚮往。其實，大多數台灣民眾也都希望賴清德能夠說話算話，「和平保台」，不要口是心非！

但是，秉持蔡英文四個堅持的賴清德，能夠承認「九二共識」嗎？答案若為否，兩岸互信的政治基礎不復存在，奢談和平繁榮？

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