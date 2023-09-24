（示意圖／中時資料照／張毓翎攝）

「選舉」是今日民主體制中最為重要的制度，今日諸多政治權力的再分配都是憑藉著「選舉」而移轉，今日台灣自豪的民主奇蹟，也都是憑藉著「選舉」制度的運作，讓台灣在短短二十年之內，經歷了三次政黨輪替，捍衛「選舉」公平正義就是每場選戰之核心價值。

可惜台灣的民主化過程並不順利，過去曾發生多起選舉舞弊事件，選舉的透明公正性也遭受質疑。例如2020的總統大選，至今還是有許多人質疑蔡英文得票高達817萬票十分不合理，畢竟蔡政府當時的四年執政充滿了爭議，卻拿下817萬票台灣選舉史上最高票的紀錄，對比長期以來的民調數據與當時的環境氛圍，蔡英文的817萬票很難讓人信服，事後也有許多網友提出眾多選務辦理瑕疵的畫面並提出質疑。這些質疑帶來的對2020總統大選選務舞弊遐想，並未隨著時間而消失疑慮，反而是更多人相信本次選務工作存在內幕與問題。

這樣的結果對台灣造成嚴重影響，導致許多人對選舉不信任。儘管獲勝的一方持續透過選舉委員會保證選舉公平公正，但選舉中落敗的一方，不可避免懷疑自己遭到不公平的對待。這樣的選戰結果將會造成台灣社會分裂與不信任，最終造成藍綠支持者互批與對抗，間接造成了國家分裂。

故為了向國際展示台灣民主制度與公民權利的進步價值，全台有志之士都應盡最大努力捍衛選舉之公平性，筆者在此號召各政黨先放下成見，大家一同攜手合作成立「在野跨界監票聯盟」，一同追求選戰之公平、公正、公開，並且以獲得無爭議的選舉結果為己任，更讓世界看到台灣人民選擇的驕傲。（作者為文明人權協會理事長）

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