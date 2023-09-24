半年前撰寫〈誰到香港割韭菜〉一文後，在幣圈沒有受到太大關注，畢竟香港政府剛為Web3政策開了大門，也準備發放加密貨幣交易所牌照，產官學研都在熱頭上，肯定不喜歡被澆冷水。

半年後，JPEX交易所遭香港證監會警示，甚至連特首李家超都震怒查辦！針對這起「串謀詐騙」案，目前已有超過兩千人報警，涉及金額13億港元，包括多位網紅被港警拘捕，甚至連「大灣區哥哥」張智霖都已到案說明。

JPEX在香港發跡後，這幾個月在台灣同樣很受歡迎，包括邀請歌手陳零九代言，也在小巨蛋舉辦「拳上」拳擊競賽，邀請館長擔任賽事總顧問。JPEX深諳KOL就是流量的代名詞，有流量就能拉韭菜在交易所註冊，有新用戶才會存入與交易加密貨幣。

直到香港證監會明白表示，JPEX並非首波申請持牌的交易所之一，且以最高20%的理財產品年利率廣為吸金，成了港媒口中「史上最大金融詐騙案」。港府已定調，任何人犯下涉及虛擬資產投資的欺詐罪行，經法庭定罪，最高可被判監7年，罰款100萬港元。

畢竟大陸在2017年9月4日推出「禁幣」監管措施，禁止民間業者發幣與成立交易所後，比特幣與諸多加密貨幣，在這6年漲翻了天！香港作為永恆的金錢之都，也希望趕上新加坡對金融科技的自由開放，因此力爭北京首肯，這半年開始進行試點。

因為在2019年，中國國家主席習近平的一席演說後，中國已加大力度投入區塊鏈基礎建設，也就是「鏈」的應用，但在「禁幣」與「禁礦」後，三駕馬車少了兩匹馬，造成大陸整個加密貨幣生態系統持續外移，而香港就成了最新也最近的出海口。

沒想到的是，香港立馬踩到了大坑！對北京政府來說，當年碰到P2P與ICO等多起金融科技詐騙案，坑殺了數以百萬計的散戶，這次JPEX再次在香港大割韭菜，必然不會肯定港府的試點效果。對於台灣來說，去年底已有30萬投資人遭受FTX交易所停止營運無法出金後，金管會也已成為本土交易所主管機關，但對於Amber與Matrixport等境外交易所與資產管理平台，未來難保台灣投資人不會再被高利率所迷惑入金。

借鏡新加坡與香港的發展歷程，台灣要成為「區塊鏈之島」，也確實不是在一帆風順的偉大航道上！從Cobinhood交易所與Steaker資產管理平台的挫敗來看，本土的團隊與項目仍需要兩個世代，甚至三個世代共同教學相長，才能在台灣賺到全世界的錢。關鍵在於，區塊鏈產業高度仰賴政策監管與支持，政府如能打造適合發展的大環境與生態系，全世界的好團隊都會願意來台灣發展。

立委江永昌在本次會期提出「虛擬資產專法」草案，台灣各大本土交易所也已成立「虛擬資產平台及交易業務事業公會」籌備處，都是望治的自律與他律做法，現在就等金管會與數位發展部硬起來了。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）