明揚國際的廠房爆炸，惡火共釀成10死、逾百人受傷，其中4名消防員殉職。事故翌日，屏東第二消防分隊小隊長陳文川在行政院長陳建仁探視時，情緒潰堤淚崩自責：「整個小隊只有我活下來。」勇消落淚這一幕令人心酸，再次凸顯政府監督失靈、消防員缺人缺裝備的老問題。火神的眼淚不能白流，執政已7年多的蔡政府能不汗顏？

明揚國際是世界知名高爾夫球具代工廠明安國際集團的子公司，以生產專業高爾夫球聞名，重大工安董事長劉安晧責無旁貸，24日重訊記者會竟委由總經理呂英誠全程代言，誠意先打了折扣，尤其離職員工爆料，國人才恍然大悟，這家公司不只每年都發生職災，且是連3年讓員工超時加班而被罰鍰的血汗工廠。

更令人驚訝的是，事故第3天終於釐清大火為何延燒兩天才撲滅，原來廠區不僅有化學物質環己烷，還有禁水性材質的過氧化氫，這些易爆的化學材料在第一線消防人員抵達時完全無法掌握，加上廠區眾多員工受困，以救人為職志的消防員即使判斷有致命危險，腦海裡絕對不會浮現退避權的念頭，才會奮勇從側門進入火場，因瞬間爆炸釀成重大傷亡。

明揚國際是上櫃公司，廠區存放化學物質環己烷及過氧化氫，是否有誠實申報？消防局有無落實稽查？經濟部是否有確實將廠房登記列管？政府相關單位顯然都沒有盡到監督之責，才會有狀況外的屏東縣消防局長許美雪，第一時間竟稱「消防員灑水才引發爆炸！」被國民黨立委游毓蘭譏諷，她是靠前立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠的關係才當上局長。

種種跡象顯示，這起慘案本來是可以避免的。因同樣火神眼淚的悲劇，2015年鄭文燦擔任桃園市長時，新屋保齡球館大火造成6名消防員殉職，2018年平鎮區發生敬鵬公司火警，又造成消防人員6人殉職。當時蔡政府就高喊落實消防安檢及補足人力，如今鄭文燦已高升行政院副院長，蔡英文總統明年即將卸任，卻又發生明揚國際大火事故，消防革新作為卻付之闕如。

民進黨總統參選人賴清德2018年擔任閣揆時，提出「補充消防人力3000人」的措施已確定跳票，因2018年到2023年，現有員額只增加1646人。而內政部所訂今年消防服務人口比是1：1300，不但遠低於紐約的1：600，更不如東京的1：900，其中屏東縣消防服務人口比竟是1：1320，即平均1位消防員要負責1320位民眾，顯示消防員人力補充刻不容緩。

蔡總統南下慰問罹難勇消家屬時，家屬難過地緊抱著總統哭泣，這一幕在桃園敬鵬公司大火事件時似曾相識，當時蔡總統就曾緊抱著消防員家屬承諾，不會讓消防弟兄白白犧牲！時隔5年，難道小英又要說一次「我們的消防弟兄不會白白犧牲」嗎？對照賴前院長跳票後獲小英總統拔擢為副總統，如今將參選總統，難道民進黨政府的消防承諾就是「今日公祭、明日忘記」？

（作者為大學教師）