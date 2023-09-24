農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘公開點出進口蛋的諸多疑點，讓社會大眾了解政府進口巴西蛋的措施既沒有達到應急的效果，還平白損失了好幾億的公帑，卻遭到網軍恐嚇人身安全。林裕紘是以己身的專業，基於食品安全及公帑可能被騙走等公共利益，勇於揭發巴西蛋進口的真相，這不正是政府應該積極保護的「吹哨人」嗎？不立即查辦，可說是政府之恥，難道政府本身就是利益輸送的當事者？

林裕紘的專業分析一再點出農業部在進口蛋過程中的不當作為，在媒體、民代和地方政府合力追擊下，終於逼得農業部長陳吉仲下台，行政院長陳建仁向社會道歉，這樣維護社會公益和正義之舉，卻被網軍以家人的性命安全威逼，要求他閉口。前台大校長管中閔在臉書上痛批：「從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些雜碎？」雖未指明針對何事，但顯然就是指林裕紘被恐嚇之事。

相較於同樣具有中央研究院院士身分，且擁有行政大權的行政院長陳建仁，卻僅平淡地說：「台灣是一個講究言論自由的國家，會請相關單位深入了解」及「一定會確保每一個人的言論自由」。身為閣揆，他本該為捍衛言論自由表達震怒與要求強力查辦，卻講得如此雲淡風輕，豈不怪哉？

再說，副總統賴清德曾有過類似遭遇，在2019年民進黨黨內總統初選時，賴請蔡英文總統要求網軍停止對他的攻擊，如今他又是民進黨總統參選人，但他對此事卻噤聲不語，難免讓人懷疑內情必定大有文章，所以他才閃得遠遠的。

事實上，從過往許多事例，已證實民進黨養了很多網軍，其中不少還是由政府預算供養的，例如農委會以高額預算養的「1450」網軍，以及攻擊在野黨的行政院發言人室「中央哏圖廚房」等。而過去一段時間裡，民進黨政府還常以《社會秩序維護法》查辦網路社交媒體上質疑或批評政府的言論，雖然大多數被移送的案件最終都經法院裁定不罰，但確實已發揮了箝制言論自由的「綠色恐怖」效果。

過去立委林為洲和孔文吉揭發總統府前秘書長蘇嘉全外甥涉嫌弊案，隨即遭到不明人士以要吃土豆（子彈）或芭樂（手榴彈）的電話恐嚇。近來頻頻揭發民進黨弊端的立委王鴻薇，也常被揚言「臉書上講一次民進黨，妳就多挨一刀」及「能吃幾顆子彈」的恐嚇。在野黨立委因為監督執政黨，卻屢遭網軍威脅人身安全，這不僅是台灣民主政治黑暗的一面，也是執政黨的恥辱。

最新民調結果顯示，民眾對民進黨的支持度較上月重挫6.5%，國民黨則回升6%，這應該是受到進口蛋爭議的影響。如果政府不能在短期內偵破上述恐嚇案，就可能讓選民認為這些語出威脅的網軍正是綠營側翼所為，將更增加人民的反感，支持度將有再下探的空間。揭發政府可能弊端的立委和民眾，竟會受到人身安全的威脅，難道這就是民進黨捍衛出來的「自由民主」！

（作者為民主文教基金會董事長）