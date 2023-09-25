金秋時節，華語電影活動非常熱絡，有一種你方唱罷我登場的密集感。

9月21日，平遙國際電影展藝術總監林旭東和首席顧問馬可•穆勒，公佈了第七屆平遙國際電影展片單，創始人賈樟柯介紹本屆電影展亮點。

雖然今年的平遙國際電影展並沒有單獨的台灣製作和出品電影參加，但依然有一些台灣電影或台灣影人的元素。

比如「首映」單元就有馬來西亞新銳女導演余修善的《虎紋少女》，該片有台灣公司參與製作。

《虎紋少女》因獲得今年戛納電影節影評人周單元大獎而獲得國際矚目。該片的聯合出品公司——台灣前景娛樂的老闆、著名製作人黃茂昌和余修善在戛納分享得獎喜悅。

《虎紋少女》探討的是東南亞文化背景下的女性身體和身份。故事的主人公是12歲的扎凡，她生活在馬來西亞的一個小村莊裡。在青春期，她意識到自己的身體正在發生驚人的變化。一次發生在學校的大規模襲擊後，她的朋友們都遠離了她。恐懼蔓延開來，一位醫生介入，趕走了縈繞在女孩們身邊的惡魔。就像一隻被騷擾並被趕出棲息地的老虎，扎凡決定揭露它的真實本性，它的憤怒、它的狂暴和它的美麗。

《虎紋少女》是一部非常難得的亞歐聯合製作電影，它由馬來西亞、中國台灣、新加坡、法國、德國、荷蘭、印尼和卡達爾的機構參與製作，最後的特效與後期部分是在台灣完成的。

該片還入圍了今年台北電影節國際新導演競賽， 余修善到台北放映現場與觀眾交流。

不得不說平遙今年太牛了，上影節錯過的戛納熱片，平遙接住了不少。其中就包括今年平遙的開幕片和「藏龍」單元競賽片《河邊的錯誤》（魏書鈞導演），它是戛納一種關注單元的入圍電影。

魏書鈞是學錄音出身的，所以他找的錄音師肯定是最頂尖的。《河邊的錯誤》的錄音師是台灣錄音大師杜篤之，以及他的同事杜則剛。杜老師的聲色盒子工作室，近年來在整個華語電影圈都是最忙的電影聲音服務機構。

《河邊的錯誤》的剪輯指導是賈樟柯愛用的、長期住在台灣的法國剪輯師馬修•拉克勞，魏書鈞和馬修還合作了正在上映的《永安鎮故事集》，據說疫情的時候，他們一個在大陸，一個在台灣，遠距離交流如何剪片子。

馬修•拉克勞現在在華語電影圈，尤其是文藝片圈子中的名聲響亮，這次「藏龍」單元的競賽片、新銳女導演耿子涵的《小白船》，也找來馬修•拉克勞做剪輯。該片的另一位剪輯師是來自台灣的蔡晏珊，她和馬修是長期的剪輯搭檔。

《小白船》的配樂是剛剛憑借《萬里歸途》獲得長春電影節最佳音樂獎的李衡，他成長在台灣，在美國學習音樂，如今工作重心在華語電影。正在上映的《不虛此行》，剛剛定檔的《熱搜》都是他做的音樂。

另外，「藏龍」單元影片，蔡傑導演的《人海同游》，演員當中有如今人氣正旺的孫陽，以及金像獎影帝太保（張嘉年）。孫陽和太保的經歷有些相像，都是生在香港，並在台灣開始自己的演員事業。太保也是華語電影圈中罕有的普通話、粵語、閩南語都精通的演員。

第七屆平遙國際電影展展映電影將於近日開票。

9月21日晚，第十屆絲綢之路國際電影節也正式公佈了完整片單，不過他們的節奏真是快啊，9月22日中午就網絡搶票，9月23日就開幕！

第十屆絲綢之路國際電影節的「絲路行紀」單元，將有今年在上海國際電影節引發強烈反響的《默殺》（柯汶利導演），這部電影由馬來西亞、中國台灣、新加坡聯合出品。

《默殺》是柯汶利在台灣學習電影的時候拍攝的第一部長片，拍攝地、故事背景、演員陣容全部都來自台灣。 演員包括黃健瑋、尹馨、張世、吳慷仁、李沐 、庹宗華、劉引商、施名帥、高英軒、張少懷、謝盈萱等。

《默殺》還入圍了今年釜山電影節的主競賽單元新浪潮獎，併入圍台北電影獎四個獎項以及台北電影節國際新導演競賽，最後獲得觀眾票選獎。

在「她人之顏」單元最早的片單中，我們欣喜地發現了台灣導演傅天余的《本日公休》！

《本日公休》於今年3月在台灣上映，獲得極好的口碑，豆瓣評分現在依然堅挺在8.0。

《本日公休》於今年7月獲得了今年台北電影獎的最佳女主角（陸小芬）和最佳男配角（傅孟柏）。

在今年8月於四川雅安舉行的第14屆兩岸電影展之台灣電影展上，《本日公休》作為開幕片放映，在放映後，有觀眾高喊「好看！」並報以熱烈掌聲。

9月21日晚，絲綢之路國際電影節完整片單發佈後不久，又更換了全新片單，《本日公休》從片單中消失了。

其實一個電影節更換片單是很常見的事，只是略遺憾這部溫情脈脈的治癒系電影，失去了一次和大陸觀眾在大銀幕見面的機會。

第十屆絲綢之路國際電影節將於9月22日中午12點在貓眼開票。

（台片所）

（本文來源：【映畫台灣】公眾號）