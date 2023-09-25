美國由1945年2次大戰之後到目前一共有14位總統, 目前的拜登總統應該是在外交上著力最多、布局最廣、成效最大的總統。

拜登總統在國家安全顧問蘇利文及國務卿布林肯雙箭頭運籌帷幄之下，大玩外交一盤棋，落子迅速，先鞏固金角銀邊的日韓，再延伸至紐澳，他又不辭辛勞，風塵僕僕飛往河內，提升雙邊關係到戰略夥伴地位，這是一著活棋，等於在棋盤上多了一個活眼。拜登政府掌握了中國大陸影響力向外延伸引起眾多國家疑慮這樣一個戰略上的機遇，所布下的天羅地網招招指向中國。支撐外交行動的背後的是美國強大的綜合國力，包括軍事、科技、貿易、人工智慧等各個領域。

美國過去影響力最大現在反而話語權比較小的地區是在中東。美國在中東制裁了伊朗及敘利亞，造成這兩個國家民不聊生，經濟停滯，人權狀況更行惡化, 但政權的基本立場與方針並沒有在美國的壓力之下改變。今年3月10日在中國的撮合之下沙烏地阿拉伯與伊朗同意恢復外交關係，並互設了大使館及總領事館。這對美國的外交是重重的一擊，出現了圍堵的破口。餘震還不僅於此，不旋踵之間敘利亞也突破重圍，改善了與沙烏地阿拉伯的關係； 阿塞德總統也得以出訪沙國並恢復了敘利亞在阿拉伯聯盟的會員地位。9月21日阿塞德總統搭乘中國提供的專機，前往杭州參加亞運的開幕式。 阿塞德出現在杭州亞運會顯得十分的突兀，算是中國對美國的一計回馬槍。去年12月中國國家主席習近平訪問了沙烏地，雙方達成了數十項的合作計劃，中國大舉介入沙烏地的基礎建設，科技及工業發展，中沙雙邊的貿易達美沙的兩倍之多。美國對沙烏地這個數十年來最重要的中東盟邦在薩爾曼王子的領導之下走獨立自主的路線，態度雖有保留但也無可奈何。爲今之計，只有盡力促成沙烏地阿拉伯與以色列建立外交關係，以此為槓桿來化解以色列與其他阿拉伯國家間的矛盾，進而帶動以、巴雙方最終的和平解決方案。

在聯合國大會召開期間，拜登總統9月19日又把棋子下到了中國的後院哈薩克等中亞五國。正如金庸小說中郭襄指出「何不徑棄中原，反取西域」？中亞五國過去未受到美國的青睞，但卻是中國「一帶ㄧ路」戰略的關鍵成員，今年5月中，中國才邀集五國的元首在西安舉行峰會。美國的落子不但要分化中國與中亞國家之間的關係，也是要削減俄羅斯與中亞五國的關係，可以說是一箭雙雕。但美國未能厚積薄發，成效不能一蹴而及，還有待觀察。

在未來的一段時間美國與中國在非洲地區的競逐會越來越激烈，猶如圍棋的中腹地帶，雖然沒有金角銀邊重要，但也不能造成中押敗的結局。中國在非洲地區的布局既深且遠，1967年援助坦尚尼亞、贊比亞建設鐵路（全長1860公里，320座橋梁，93個車站，歷時8年，派出5萬人次工人）就是一個顯例。中國外交部長每一年第一次出訪一定是非洲，歷經32年沒有改變。中非合作論壇這個平台每三年舉行一次，其中包括元首的峰會及部長級會議，已經舉行了8屆。中國在非洲設有特別代表劉豫錫，還有「非洲之角」特使薛冰，他們經常在非洲串場。2022年12月13號拜登總統邀請非洲49個國家的元首到華府共商未來的關係。 拜登當時表示極為重視非洲的發展，他說「非洲贏，美國才會贏，世界才會贏」。美國全押注下去了（all in)。他也特別指派了非洲事務的代表Johnnie Carson。他當時就表示要促成非洲聯盟加入G 20，這個目標在今年8月也達成了。歷屆美國政府對非洲的投入並不特別積極，拜登總統卻將非洲看成是遏止中共勢力延伸的定石。拜登總統去年12月就對49個非洲國家的元首信誓旦旦的表示，他今年一定會去非洲訪問，希望在那裡再相見。他以80高齡步履蹣跚的身軀，忙著選舉、忙著挽救政府的正常運作，是否有時間、有精力前往非洲，完成遏阻中國勢力的最後一塊拼圖，我們且拭目以待這一套「連環劫」的功能吧！

拜登總統的外交政策簡言之就是全球聯結、加強多邊、鞏固雙邊、結束在外國的軍事行動，建立基於規則的國際秩序。在可預見的未來，強美抗中的戲碼還是會不斷地上演。台灣最好扮演金庸小說《天龍八部》中「掃地僧」的腳色。（作者為前駐以色列特任大使）

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