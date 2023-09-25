「你們的小孩是最棒的，未愧消防員身分，締造消防員榮耀，也完成消防員的神聖任務。」這是副總統兼民進黨下屆總統候選人賴清德追悼明揚科技爆炸殉職消防隊員的談話。

媒體沒有詳細報導賴清德在追悼會上的表情，哀戚垂淚？面目嚴肅？語無倫次，還是滿嘴官話？2018年，鄭文燦主政下的桃園刷電路板工廠敬鵬大火，5名消防隊員殉職，蔡英文總統曾經信誓旦旦地說，不會讓殉職的消防隊員白白犧牲。事隔5年，明揚爆炸案4名消防隊員再次白白犧牲，蔡賴二人能不慚愧？追悼會上，能不下跪趨前，請求家屬原諒？

明揚爆炸大火案，好些事情亟待釐清改正。

按屏東縣政府說法，明揚國際屬一般廠房，依各類場所消防安全設備設置標準屬丁類的中度危險工作場所，按消防法，每三年定期檢查一次，2014年起定期檢查4次都只有小缺失。三年檢查一次？其間不做任何突擊檢查？縣府就這麼相信廠商的自律？交通違規可有檢舉達人，消防檢查人力需求吃緊，難道不能建立吹哨獎勵制度嗎？

經濟部加工出口管理處曾經對明揚超時工作違規，開出三次罰單。這樣的公司不需列入監管名單？明揚血汗工廠的惡名，坊間流傳已久，為何無人「吹哨上訪」？勞資雙方和政府每年為最低工資和健保給付，吵鬧不休，明揚案適足說明，最低工資、加班時數、健保負擔，存在許多黑數。

2019消防法修訂，明文規定「業者應於災害發生時有責任提供廠區化學品資訊、平面圖，並指派專人至現場協助救災」。令人不解的是，數位網路時代，工廠乃至於商業大樓的結構平面圖、化學藥品資訊、勞檢、安險、消防檢查的紀錄，不能實時同步地傳送給各縣市消防局存檔嗎？為何要等到事故發生，消防員到現場才去了解情況？

屏東消防局長許美雪在爆炸現場的一席談話，讓人們懷疑她是否適格適任？民進黨執政以來，用人唯親，酬庸至上，不僅嚴重破壞文官制度，且將人民生命財產和福祉置於險境。中央重用一個只會補貼不會解決問題的農業部長，農業大壞，也難怪屏東縣府有樣學樣，不次提拔一個毫無消防實務經驗的許美雪了！

消防隊員殉職後，屏東縣府按民進黨災難事件標準善後程序，發起慈善募款，實施善心勒索。民主政治是責任政治，問責官員才是硬道理。如今，官員無所事事，矇混欺騙，一旦災難爆發，民眾捐款救難，官員有權無責，袖手旁觀，政治糜爛至此，台灣有什麼好驕傲的？

殉職消防隊員賴俊儒的父親說，「兒子救災殉職，他不怪其他人，他無怨無悔」。台灣人民純樸，信賴政客，莫過於此！只不過，各種災難頻頻發生，高官領導，追悼慰問。行禮如儀，不僅提不出解決方案，連鱷魚的眼淚都懶得一滴了！午夜夢迴，他們怎對得起賴俊儒的父親？對得起成千上萬受害者和殉職者的家屬？（作者為資深媒體人）

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