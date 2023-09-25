近日國防部長邱國正向媒體透露，最近「敵情異常」，共軍遠火、火箭軍、福建大埕灣進行兩棲渡海登陸演習，連日來大批機艦徘徊台灣海空域……干台灣人民底事，何以如此？

中共對台軟硬兩手，硬的更硬、軟的更軟，硬的對台獨、外部勢力，軟的對老百姓惠台惠民政策。共軍自從賴清德高調聲言「持續前進白宮」「獨來獨往」的政治目標，並未因美國降低過境接待規格、減低政治效應而稍有舒緩，反而共軍持續出動大批機艦擾台，邱國正「敵情異常」的說法，正是中共硬手的極限壓力測試。

不僅如此，大陸國台辦主任宋濤9月22日表態，「支持主管部門『研究』中止ECFA對台關稅優惠」，這無疑是提前對台貿易壁壘調查10月12日期限釋放風向。賴清德別裝睡，大陸官方早在4月12日宣布啟動貿易壁壘調查，台灣抗辯回應的時間只有10月12日，或延長到明年1月12日；翌日1月13日就是台灣總統大選，也就是大陸出此封喉一招，早已明示就是衝著民進黨政府而來，陽謀既是如此鮮明，賴清德7月10還講「持續前進白宮」那無非就是挑釁，挑釁大陸、也惹怒美國拜登政府。

賴清德能否複製蔡英文將習近平「一國兩制台灣方案」與「九二共識」畫上等號，繼而搖身一變辣台妹掀起反中、抗中浪潮而當選？大陸國務院9月14日發布《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，21項惠台惠民政策試點，中央台辦副主任潘賢掌強調2019年1月，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上提出「深化兩岸融合發展、夯實和平統一基礎」等重大政策主張。……已經避免再提「一國兩制台灣方案」的敏感詞。

看到中共更細膩的軟硬兩手策略，台灣人民應該倒抽兩口涼氣，一口氣是為台灣經濟產業前景悲觀，另一口氣是賴清德惦惦不講話，好像事不關己、無須對號入座，這怎麼能讓老百姓放心和平保台「信賴台灣」呢？

賴清德澄清「我不是台獨金孫」，就少說「金孫」兩個字很難嗎？「我不是台獨」或像阿扁說過「台獨做不到就是做不到，我不能騙人」！同島一命，大家壓力都不會那麼大了吧。

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