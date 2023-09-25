大陸日前發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」（兩岸融合21條），帶出兩個清晰的訊號：第一，單向對台推動「融統」，不再考慮台灣內部因素；第二，歡迎台灣人到大陸求學、工作、投資、生活，以福建為試點，實驗兩岸制度的融合與人民心靈契合之道，並以「金廈同城生活圈」為優先目標，推動金門與廈門、馬祖與福州共同生活圈。

落實同等居民待遇

台人西進大陸，無論旅遊、經商、求學、創業，由於兩岸在社會、政治、法律等方面都有不小的差異，大陸在政策上把台人視為境外人口管理，因而在通關、旅行、住宿、小額支付、開業、居留等方面，都與大陸居民不同。去過大陸的台人，對入住旅館、銀行開戶，甚至購買高鐵車票所面臨的困難，都有很深的體會，長期居留者感觸更深。手機便利化對大陸人而言極為方便，台人反而更加不便。以搭火車為例，大陸人上網購票，刷身分證即可進站上車，台人則需要走人工核驗通道。

2017年1月大陸召開對台工作會議，提出「便利台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施」，推動台人「同等居民待遇」政策，2018年9月推行台灣居民居住證，台灣居民在大陸居住半年以上，有穩定的工作與住所或持續就學，即可領取居住證。居住證的外觀與號碼編排，與大陸居民身分證極為相似，等於開啟在大陸的數位生活大門，搭乘火車可直接刷證進站上車，可開設抖音直播帳號等。

不過，其使用範圍仍然有限，因而申領的人數不如預期。今年5月北京再提出落實台灣人在大陸的「居民待遇」問題，要求加大政策力度。最新發布的「兩岸融合21條」特別指出，要「擴大台灣居民居住證身分核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身分證社會面應用同等便利」，讓登陸台人在大陸生活更便利，最終願意融入大陸。依據過往經驗，21條能否奏效，還得看各級地方政府的決心與執行力。

北京如此重視落實台灣同胞「居民待遇」，反映了對岸「和平統一」不只是說，而是要做。兩岸融合是和平統一的過渡，讓統一的好處可以體驗，這是破解兩岸走向兵凶戰危的務實之舉。這背後是誠意，也體現大陸的自信。未來台人到大陸入住飯店、搭乘交通工具、醫療就診、社會保險、醫療保險、就學就業等，都可望更方便。

延伸覆蓋數位生活

不過，疫情3年阻隔加上兩岸關係緊張，兩岸心理鴻溝一時難以紓解，不但官方溝通對話中斷，連民間交流都困難重重。而且台灣人是否願意到大陸生活，在大陸生活更便利是否就足以落實兩岸融合，恐怕還有更多面向的問題需要考慮。落實兩岸融合，吸引更多民眾願意過去走走看看，還需要更多創意。

譬如，將「居民待遇」由現實空間延伸覆蓋到虛擬空間。最近網上就有多個例子，為周星馳配音的台灣配音員石班瑜，頗受大陸網友喜愛，抖音帳號有170多萬按讚數，不久前他發布視頻尋求幫助，他的居住證無法完成抖音的實名認證，無法啟用直播功能。2002年赴大陸求學的陳柏叡，現在是福州市皮膚病防治院的副主任醫師，他希望開設微信公眾號發布科普類文章，用居住證多次嘗試設立帳號都未能成功。陳柏叡說，「我們很期待融入大陸發展，尤其是在網路上」，這應該是不少台灣人的想法。

大陸數位化服務發展快速，但因認證身分困難，台人往往難以享受大陸網路應用的便捷。福建地方政府曾推出「e福州」、「閩政通」等APP，積極嘗試解決，但整體上仍存有「看得到吃不到」、「門檻高享受不到」的問題。「兩岸融合21條」提出要做好兩岸融合發展示範區建設法治保障工作，地方政府應負起責任，認真落實。