國民黨總統參選人侯友宜請假投入選戰，遭賴清德陣營炮轟是「落跑市長」，還說賴是副總統，從憲法來看「沒有請假問題」。其實參選人要不要請假從來就不是法律問題，而是道德問題，明明是選舉行程，卻要利用公帑及國家資源，才真正該被譴責。

馬英九執政時期就曾因為選舉期間為國民黨候選人站台，遭當時在野的民進黨痛批「黨國不分」，馬英九為此還特別將總統府公務行程，以及黨中央選舉行程進行區隔，連搭乘專機都得分別算出交通油料費用，前者由公帑支付，後者由國民黨及馬團隊負擔，以免落人把柄。

只不過當年批評馬英九「公器私用」的民進黨，輪到自己執政卻是變本加厲，不僅公私不分，甚至習以為常，身兼黨主席的總統或副總統，名義上是到各地方進行公務行程，實際上卻是利用公務之便，順道安排選舉行程。

這點從蔡英文競選連任，以及2018年及2022年地方九合一選舉，蔡英文四處為黨籍候選人站台造勢時就可看出，無論是本島還是離島，蔡英文乘坐總統專機南來北往，公務行程夾雜選舉行程，民進黨就連究竟支付過多少油料費，至今都說不清楚。

賴清德的情況也是一樣，以副總統所能取得的各種資源，南來北往跑公務夾雜選舉行程，無論是以黨主席還是總統參選人的身分，很大部分用的都是人民的納稅錢。

身為新北市長，侯友宜當然也可以不請假，只要他拿市長的名義，到各地安排訪問行程，就可以名正言順地用市府的錢，拿公家的資源。但民進黨也會用看待賴清德的標準來看待侯友宜嗎？絕對不可能！

賴清德競選辦公室主張，根據憲政精神，總統本身是憲政機關，副總統為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，完全沒有請假的問題，也不適用公務人員請假規則。

確實，賴清德依法沒有請假問題，但選舉行程使不使用公家資源卻是道德問題，侯友宜選擇用請假的方式跑選舉，比起表面上不請假，實際上做的事卻是為了選舉，侯的作法顯然要比起賴更「名實相符」。

當然，請假跑選舉，並不代表就得放下所有責任，一旦發生類似屏東大火或者颱風導致市區大淹水等狀況，身為新北市長，侯友宜仍得盡他該有的職責。有沒有「落跑」，看的是他是否盡到市長的職責，而非有無請假，相信選民自有公斷。

無論如何，可以確定的是，一個總統參選人連在競選期間都可以「公器私用」，又要如何寄望他在當選後能夠「公私分明」甚至「大公無私」？從蔡英文總統上任後更加「黨國不分」，就可以了解，總統參選人請不請假不是問題，「公私不分」才是問題。