新北市長侯友宜請假投入總統大選，新北市議會民進黨團當然不會放過，開轟猛酸侯是「落跑選總統」最久的市長，面對抨擊，侯強調，新北有事還是侯友宜的事情。反觀民進黨總統參選人賴清德，挾副總統的行政資源做黨主席工作，還天天跑選舉行程，侯至少光明磊落。

侯友宜25日從早到晚安排9個滿滿的競選行程，深知一定會被質疑是落跑市長，他坦然向新北市民道歉，並承諾永遠不會忘了對新北的責任。同樣被藍營質疑帶職參選的賴清德，連請假都省了，民進黨急著幫賴辯護，指稱副總統是備位元首，不會有任何請假問題。

請假帶職參選在歷次總統、立委及縣市長選舉中，都是各政黨攻擊對手的重點，轉換跑道參選免不了都會被冠上「落跑市長」、「落跑立委」等大帽子。侯友宜從23日請假迄明年1月13日，總共請假113天，由於避開了議會施政報告及總質詢，民進黨自然火力全開，抨擊侯對不起新北市民。

綠營猛轟侯卻忘了賴清德才是落跑健將，包括擔任國大代表時落跑選立委，立委任內又落跑選台南市長，市長任內再落跑接任行政院長，如今以副總統之尊，享受選舉行程維安特勤等便利，花的是人民納稅公帑，比起侯的依規定請假，民進黨果真是「雙標黨」。

持平而論，請假帶職參選已是台灣民主政治常態，沒有違法疑慮，合理與否由選民檢驗，如市民接受參選人更上層樓，就不會有落跑問題。因此，被批為落跑參選是所有請假帶職參選人的原罪，藍、綠、白都一樣。這樣的政治文化沒有好壞之分，一切由選票決定，民進黨就別以雙標說嘴了。