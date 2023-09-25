9月至今，美中高層密集舉行三場對談：美國總統拜登和大陸總理李強在新德里的交談、大陸外交部長王毅和白宮國安顧問蘇利文與在馬爾他的會談、大陸國家副主席韓正和美國國務卿布林肯在紐約的會面。這期間，大陸在台海舉行大型軍事訓練，美方則低調很多，拜登在聯合國大會演說未像去年那樣提及台海。兩相比較，美中正在為管控台海風險展開新一輪試探。

這三場對談中，王毅和蘇利文的會談屬於最核心，觸及雙方討價還價、利益交換，以及圍繞最敏感議題的戰略交底。因而兩人（或雙方同等職位）的歷次會談不僅事前秘而不宣，地點也選在羅馬、維也納、馬爾他等較不起眼的第三地，如此可避開媒體，敞開天窗說亮話。

此次王毅和蘇利文會後，中方外交人士向陸媒透露，在台灣問題上用時最長。有意思的是，中方新聞稿提及要求美方在遵守一中、敦促不支持台獨的相關表述，語氣較過去溫和，不再像之前那樣充滿警告、訓誡式的語氣，說明雙方談出一定成果，也更清楚摸清彼此底牌，並在各自返國後報告最高層。因此，國防部長邱國正口中「敵情異常」的共軍登陸演練，應是在北京基於馬爾他會晤的評估之後，才做出的動作。

相對來說，拜登與李強、布林肯與韓正的會面具有禮節性，但仍有一個細節不可忽視：根據中方新聞稿，拜登、布林肯均表示，美方希望中國經濟成長、取得成功，但這段話在美方新聞稿沒有出現。北京兩次強調美方對大陸經濟的正面態度，是在主動消除拜登在G20會後「唱衰中國經濟」的負面影響，以緩解劍拔弩張的氛圍。換言之，北京至今無意升高對拜登本人的批判，是因為促成今年11月APEC「拜習會」依然是努力的目標。

結合這三場會談的重點，基本可以概括出，目前美中高層對話議程中享有優先地位的議題：第一是台灣，第二是經濟，其中台灣的優先地位高於經濟，當然與台灣2024總統大選有關。在拜登政府看來，最擔心的是2024年若民進黨的賴清德上台，大陸會在軍事上採取攻台動作，包括灰色地帶戰爭；美方反而不擔心國民黨上台後兩岸和緩會損害美方核心利益，因為侯友宜此次訪美，相信帶給美方有關維持台海分治現狀、兩岸協商不碰政治議題的保證。

在北京看來，最擔心的同樣是2024賴清德上台後，一方面懷疑賴清德不追求法理台獨的承諾不可信，另一方面，民進黨繼續執政4年形同令兩岸協商將前後中斷12年，這是否會逼近《反分裂國家法》中「和平統一的可能性完全喪失」的動武條款，導致北京面臨對台戰略抉擇的巨大壓力？因此，北京與華府共同關切、或在近來這段時間需達成的共識，無非是兩項：第一，若民進黨勝選，如何讓賴清德承諾不獨；第二，若國民黨勝選，如何盡快緩解台海緊張。

當美中談好這兩套對台腳本，就意味著「拜習會」有條件舉行了。

（作者為智庫研究員）