《國家地理雜誌》中文版舉辦的2023年國家地理雜誌台灣攝影大賽結果揭曉，其中「地方組」的冠軍，是一張藤蔓爬滿了廢棄光電板的照片，作品如此描述：「荒廢的太陽能板，人類離去之後，逐漸被自然收復、被蔓延的植物與塵土覆蓋。」

蔡英文執政以後，經濟部爲了配合民進黨2025非核家園的口號，把各種不同型態的能源放在一起，拼湊出一桶大鍋菜，隨時可以按着政治的考量，加減乘除，這種草率玩弄數字遊戲的能源政策毫無專業，形同兒戲，鮮少有一個科學家或正常人會相信。

可是仗着蔡英文總統義和團式的無知的勇氣，行政院，經濟部，與環保署上下一心，口徑一致，一時之間，我們彷彿又回到了文革時期的大躍進，用乾淨的煤與無私的愛，全民努力造電。這其中又以綠能光電，對台灣的地方生態危害最巨。

由於政府大力推行綠能，藉由台電提供各種補助方案，讓許多南部的農民紛紛「棄田重電」，在一望無際的農地上，蓋起了一片片的太陽能板，短短幾年，美麗的鄉野風景變樣，綠油油的稻田成為刺眼的光版。

台灣土地面積狹小，蔡政府在沒有全盤的考量之下，只為了反核，便大規模地推廣「農電共生」、「漁電共生」、「砍樹種電」等荒謬的能源政策，既破壞生態，又摧毁農地，無異是殺雞取卵。

綠色植物與稻田所進行的光合作用與減碳功能，對人類的生存非常重要，因此「砍樹種電」不僅愚蠢而且危害地球。而農田裡的稻米蔬菜與漁塭裡水產養殖更是人們的食物來源，「農/漁電共生」不但危害糧食生產且破壞人類幾千年的農業生存文化實不可取。

更糟糕的是，這些太陽能板一旦荒廢，受到污染的土壤需要花費很大的成本與時間才能夠復育，因此大部分的業主都選擇就地廢置，正如同國家地理雜誌得獎照片所呈現出來的末世光景的即視感。

而民進黨仗著完全執政的優勢，不顧國家的整體發展，制定錯誤的能源政策，讓自己人成立民間公司（雲豹能源），做政府的生意，吃政府的標案，中飽私囊。其吃相之難看，更是讓人瞠目結舌。

這種用錯誤政策讓貪污者上下其手所造成的生態浩劫，將昔日的美麗寶島變成現在的光電鬼島，甚至可能造成日後台灣糧食不足的危機，而這張爬滿藤蔓的廢棄光電板照片，恰恰為民進黨的八年執政，留下最完美的註腳。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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