面對進口蛋爭議，蔡英文9月初曾說「過程攤在陽光下，經得起檢驗」，但實際上，農業部與中央畜產會卻接連爆出更多爭議，包括管控不佳，造成5400萬顆進口蛋過期；指示業者將進口蛋標示為國產蛋，造成全國性的食安危機等。最終農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢雙雙辭職負責。

而從台灣民意基金會最新公布的民調數據來看，民眾顯然不認同蔡英文所謂進口蛋爭議「經得起檢驗」的說法，因為贊同蔡領導國家方式的比例從上月的48.8%下降到38.4%，不贊同者更從42.3%提升到48.3%；行政院長陳建仁的滿意度也從48.8%減少到39.7%，不滿意度則從36.6%增加到40.4%。且不只是蔡陳二人雙雙出現死亡交叉，民進黨的政黨支持率更從36.8%大幅滑落到30.3%，反倒是國民黨則從17.1%提升到23.1%。

整體來說，有高達56.7%的民眾不滿意陳吉仲處理缺蛋危機的表現，僅20.6%滿意。即使是民進黨支持者，滿意者也只有4成。相當清楚的，進口蛋爭議事件重創綠營氣勢，而將影響到賴清德選情。

不過相較於在性騷案、黑金案的果決，僅手握黨權的賴清德在這次涉及到閣員去留的進口蛋危機中，顯然有心無力。過程中，只能任憑事件不斷延燒，無法透過人事權來進行危機停損。

即使在派系運作下，最後成功讓蔡英文、陳建仁點頭，處理陳吉仲，但也同時出現蘇貞昌、詹順貴等異議者，因此連帶讓新潮流系的林聰賢一併下台，這讓外界頓時明白賴清德的弱主地位。

正如同蔡英文說「過程攤在陽光下，經得起檢驗」那句話時，也同時講出直到明年5月之前她都還是總統的弦外之音。對賴來說，如何處理與蔡的關係，其實並非重點，真正關鍵的癥結，其實在於賴要如何評價蔡執政7年以來的成績，還有如何對待蔡政府的閣員。

蔡賴之間的矛盾，在沒有民生危機、在蔡英文的施政滿意度還高時，並不會浮上檯面，然而當蔡民調出現死亡交叉，或是發生類似進口蛋的爭議時，顧選情的賴跟顧面子的蔡，勢必出現摩擦。所以說，陳吉仲引爆的進口蛋危機，暫時因其去職而緩和，但卻也同時戳破蔡賴之間脆弱且矛盾的關係。

從台灣民意基金會的數據來看，目前蔡英文的施政滿意度是今年最低點，不滿意度則是第三高。整體來看，這對賴的選情其實是相當大的政治隱憂，尤其是賴的支持率長期以來與民進黨基本盤高度連動，相對於2016年和2020年的蔡英文，缺乏對非綠選民的外擴能力。因此當執政團隊滿意度低迷時，對賴清德選情的影響會更加嚴重。

就目前來說，侯友宜已經請假，全面投入競選，並且頻打國政願景牌，從能源、治安、醫療到少子化，開始逐一檢視蔡政府完全執政7年多的施政缺失；而柯文哲也從貪汙舞弊進行切入。相對在野陣營的戰略主動，賴清德在缺蛋危機中所顯示的被動、神隱，其實正是夾在民心與「蔡意」之間的無奈。（作者為中華青年公共參與協會理事長）