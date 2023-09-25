近日，前農業部長陳吉仲因進口蛋事件，遭多次踢爆說謊後黯然下台，引起綠營網友近似瘋魔式反撲，「正確爆料」最前鋒，知名粉專好油遭綠營網友恐嚇，黯然決定關閉粉專。

此時，自5月宣布「沒意願參與任何選舉」後就較少對政治發言的前台大校長管中閔，發出震動社會的怒吼。先在23日深夜臉書發文直斥：「是誰縱容這些雜碎？」24日又再引用已故美國民權領袖金恩牧師（Martin Luther King, Jr.）的名言，直言「最大的悲劇就是好人的過度沉默」，並提到他在2019年7月2日公懲會對管中閔懲戒案首次召開準備程序庭時，也同樣引用過這段話。

此情此景，實讓人想到管中閔於台大校長選舉中展現出的高超勇氣，也讓人思索，藍營知識份子能在這是非倒錯的綠營恐怖時代中，扮演什麼關鍵性角色。

管校長近年來給人最深刻的印象，就是2017年在民進黨府、院、黨極力追殺，外界普遍預期他會放棄就任台大校長之際，以溫和卻無比堅定之態度，硬是守住台大校長之位置，逼得蔡總統與賴清德內閣撤守，被迫讓管校長上台，順道賠了兩位教育部長。

這件事現在回想可能覺得沒什麼，但恕筆者直言，在那之前不少藍營知識份子，在綠營鴨霸態度前，是嚴重退縮的，是「潔身自好」的。但結果是如何呢？套用管校長的發言「最大的悲劇就是好人的過度沉默」，過度沉默與退縮的結果，就是台灣一步一步的沉淪。

也就是說，藍營知識份子要救國，將不斷下跌的國勢撥亂反正，第一課就是要有勇氣堅持對的事情，並承擔遭民進黨鬥爭之代價。管中閔在那民進黨舉黨鬥爭的幾個月當中，難道好過嗎？網軍的修理有少嗎？絕對沒有。他可以挺住，我們是不是多努力一點，也可以？

然而，除了勇氣，智慧也很重要。近幾年藍營知識分子的社會參與，有兩極化的趨勢，要不畏畏縮縮，要嘛就是極度勇於講話，但發言都僅限在意識形態（如：教科書）與兩岸統獨上面。

不是這些議題不該發聲，但這些相較反民進黨獨裁鴨霸，相較爛蛋事件，是較難有社會共識的。特別是兩岸議題，在大陸對外政策漸趨鷹派，對台也日益冷酷，外加美國率領先進國家反中潮下，兩岸議題的發言非常容易被侷限在同溫層內。或許因此較不會被綠營大規模圍剿（因對綠營選情影響較小），但社會影響力也極度有限。

能否給這個鴨霸、肅殺又自私自利的政府痛擊？又如何團結力量，爭取最大程度的社會認同？這些絕對都是藍營知識分子該思考、該拿出具體行動的。坐而言不如起而行，如果我們一人多拿出一些勇氣，台灣絕對會不一樣。

眼下在野陣營呈現分裂局勢，我們有兩個選擇，可以退縮認命，也可以拿出最大努力，給在野候選人們壓力，促使他們合作。願大家拿出最大力量，往正面的方向努力，自己能加油，台灣就能加油，台灣就能更好！（作者為網路媒體工作者）

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