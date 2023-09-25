海峽兩岸青少年創客大賽日前在上海舉行，新聞曝光不多，卻是值得關注的一場兩岸青少年創客交流互動。青少年同場競技，碰撞出的創意「火花」，可謂兩岸緊張局勢中難得的溫情。

創客（又稱為「自造者」）概念來源於英文Maker和Hacker兩詞的綜合釋義，指酷愛科技、熱衷實踐的人群，以分享技術、交流思想為樂。面對AI（人工智慧）等科技浪潮興起，創客的涵義也不斷泛化，不局限於通過切割機、3D列印機等創造實物，更傾向於結合設計理念和前沿科技，深化硬、軟體融合開發，創造出實體或虛擬形態的產品。

台灣吸納創客理念較早。2013年開始，美歐盛行的創客風潮吹進台灣，一時間政府、企業爭相響應。十年中，創客經濟往下扎根，全台各地出現不少創客基地，如Fablab Taipei、Taipei Hackerspace等自造者空間（Makerspace）名聲在外。

台灣科創氛圍濃厚，相關教育在全台也遍地開花。多年來，台灣的國中國小開設了創客課後班，老師帶隊，組織學生集訓，由學生自己想題目、設計方案並完成執行。這些培訓讓台灣學生的創意自由奔放，遙遙領先。

大陸方面則在逐漸發展中。目前，深圳、上海、北京、廣州等一線城市的科創孵化基地吸引了許多青年帶項目加入。學生素質教育也明顯朝著科技、創新的方向傾斜，如在《2022-2025學年面向中小學生的全國性競賽活動名單》中，科創類賽事佔據半壁江山。

雖然大陸現行的科創培育仍有其褊狹和局限，但透過本屆大賽可看出，在AI時代，大陸青少年創客的水平正在逐漸追上台灣。一方面大陸展現出學科專業訓練的嚴謹紮實，另一方面如台灣主辦方代表、逢甲大學副校長唐國豪所言，「（兩岸青少年）想法自由奔放的差異近年來已經漸漸沒那麼明顯了」。這傳達出一個重要的信號，兩岸青少年創客水平差異大的時代已經結束，水平相當的創客交流合作將更加高效。

隨著科技新潮流洶湧來襲，面對AI、量子技術、虛實融合、生物大數據等科技新趨勢逐步升級，交流合作遠比單打獨鬥更有競爭力，兩岸青年創客也不例外。如今在兩岸創客界小有名氣的徐韜，此前在台大唸書期間曾三次休學進行網路領域的創業，可都不溫不火。意識到自己需要一個更大的網路市場空間，徐韜去到北京中關村，和大陸青年組成「兩岸團隊」，創立了一個網約工作平台「小包智工」，為企業商家解決靈活用工難題，為工作者提供靈活就業機會。目前，該平台註冊總量接近100萬，活躍量大約10萬，業務覆蓋北京、上海、深圳、杭州等地。

徐韜西進的成功既是偶然，也是必然。偶然在於，西進前，他在台大唸書時結識了大陸交換生，瞭解到共享單車、外賣平台在大陸快速發展的創業案例。此外，他也曾隨參訪團到大陸交流，感受到大陸對青年發展的高度重視，觀察到創業環境比較友善。

至於必然，關鍵在於兩岸青年創客交流合作的背景價值。

其一，台灣軟體創新發展的氛圍和體量有限。在美國談惠普、戴爾等硬體公司的時候，台灣在談鴻海、台積電，在美國、大陸進入Google、IG、Tiktok、小紅書時代，台灣還在談這幾家公司。不可否認，宏碁、華碩、聯發科、富士康等台企仍影響著全球電子硬體發展，是台灣最引以為傲的產業巨頭。然而，在網路領域，台灣在移動革命時代已然落後。

智慧手機上常用的APP如Line、亞馬遜、蝦皮購物、Foodpanda等，都不是本土品牌。相較之下，大陸的網路服務，如電商、外賣、數字支付、公交乘車、社交媒體等軟體豐富且發展迅速。為取得更多與前沿軟體科技創新人士交流機會，不少青年創客不甘心陷於台灣網路創新氛圍困局，西進大陸交流合作的不在少數。

其二，西進大陸交流合作有想像空間。

2015年以來，大陸設立了數十家海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，包括園區、學校、創業孵化器、企業和社會團體等各類平台，且部分平台由台青負責運營管理。據報道，目前有77家在運營，截至2022年底，累計服務和入駐台青投資企業和創業團隊4900多個，吸納實習就業創業台青近25000人（次），累計超20萬人（次）參與基地和示範點開展的交流活動。

雖然疫情使兩岸交流「停機」至少2年，但兩岸青年的民間往來從未冰封。如2022年，寧台大學生青春修煉營、台灣大學生廣州實習體驗活動、創業武漢·台青說吧、兩岸（川渝）青年就業創業發展交流會等，兩岸定期互動機制下的專題活動持續開展。面對新一輪科技和產業革命方興未艾，兩岸青年創客正迎來共同推動新技術進步的機遇。而增進兩岸青年互動，也有助於緩和緊張的政經掣肘氛圍，對維護兩岸和平穩定具有重要意義。（作者為大陸資深時政評論員）

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