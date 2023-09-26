諺云，棒打出孝子，「美國制裁」是人類文明裡最臭名昭著的「惡棍」之一，全球霸權的象徵，一棍打下去，受虐者不死也半條命。然而，棒打出的「孝子」屈指可數，被制裁的對象並不乏硬挺下來的例子，如伊朗，北韓，當然，還有被打得最徹底的俄羅斯。

今年，美國惡棍終於踢到鐵板，棒下至少生出了三個「鉅子」，擴編的金磚，以及華為。前者成了美元避風港，去美元化組織；後者則殺出重圍，浴火重生，甚至推出了技術超前的黑科技——星閃技術。

9月25日，華為新產品發布會，新產品之一MatePadPro 13.2平板電腦配備「星閃」。作為鴻蒙系統的一部分，未來星閃技術將先快速普及於車機，為電動車的操控環境帶來一波革命。

「星閃技術」(NearLink)簡言之，就是短距離無線通信技術，可說是藍芽與WiFi的大躍進版本，如果這個世界願意讓先進技術不受政治干擾，正常發展，「星閃」會迅速取代藍芽，部分取代WiFi。不過，按歷史經驗，儘管「星閃」是目前最優的短距無線通信技術，其推廣不會順風順水，就像華為一路走來都布滿荊棘。

藍芽技術已經普及於許多使用場景，星閃的革命性在於它能比藍芽同時連接更多設備，資料傳輸更為即時，覆蓋範圍也更廣。

藍芽能同時連接的設備只有數個，一般人常用的應該是藍芽滑鼠與藍芽耳機同時使用。星閃能同時連接的設備多達數十，甚至上百，無論人坐在家中或車內，所有可配對的周邊設備都能用星閃無線操作。

直觀地說，一台手機，或一台平板，或一個車機，就能操控所有近距離電子周邊設備。而無線資料傳輸的速度，星閃比藍芽快6倍。此外，星閃能支援多聲道音質，藍芽只支援雙聲道，而且不會像藍芽時常斷線。更重要的是，星閃也具備WiFi的若干功能，如視訊傳輸，定位等，且資料傳輸率是WiFi的2倍。超前的近距無線技術，也可使用於自動化工廠，在商用領域也有許多應用場所。

說棒打出鉅子，並不是單指華為在7奈米上的突破，「星閃」這種殺手級應用，也是被打壓而產生的。「星閃」的前身是「綠芽」，因為美國制裁華為，「藍芽技術聯盟」曾一度跟著起哄，將華為踢出聯盟。不過藍芽技術對華為而言只是小菜一碟，旋即推出「超級藍芽」(就是綠芽)並裝置在其榮耀20手機上，產品發表會前一天，「藍芽技術聯盟」偷偷恢復了華為的會員資格。

綠芽技術已超越藍芽，但華為知道做個追隨者隨時會被卡脖子，所以開始發展「星閃」同時推廣聯盟，誓言做出自己的標準，換道超車。當下，驗收「星閃」的時刻，就是驗收「美國制裁」時刻。無論是鴻蒙系統或內藏的星閃技術，都是被逼出來的技術大咖。

所謂一流企業訂標準，二流企業做品牌，三流企業做產品，華為屬於訂標準的那一類，難怪美國害怕，非致華為於死不可。不過，一如預料，制裁適得其反，棒打出鉅子，而今，拜登政府工具箱裡已經撈不到什麼可以壓制華為的工具了。

大陸網民的共同心聲——謝謝美國成全。

讓我將星閃技術的意義說明白——藍芽技術是一個革命性技術，實現了短距無線資料傳輸，但藍芽只能算此一技術革命的初期作品，因為其限制太多，應用範圍極為受限，星閃才是完成此一革命的技術。

標準的背後是專利，專利的背後是自主供應鏈，華為下一階段的挑戰，就是鴻蒙系統的全球化，走出中國同溫層。星閃技術提供的助力之一，是藉由崛起中的中國電動車，為鴻蒙系統開闢一片藍海，再回頭強化鴻蒙系統手機，鴻蒙系統PC，鴻蒙系統商用自動化，以及各種消費電子應用場景。

當前，隨著Mate 60系列的熱銷，鴻蒙4.0下載更新已超過6000萬戶，每日新增150萬戶。要說蘋果怕什麼，蘋果怕的是這個。現在占據手機系統主宰地位的谷歌安卓，恐怕也食不下嚥。這兩個系統，要麼加入星閃聯盟，要麼盡速推出超越星閃的技術，要麼兩者都同步進行，此外沒有其他選擇。

美國的心情是複雜的，對於華為的浴火重生，有的美國人故作鎮靜，有的暴跳如雷，有的乾脆釋放缺乏根據的謠言，稱華為是用政府補貼抵銷高價的7奈米晶片成本，是用三星庫存貨，是用不太先進的晶片製造設備。

關於這些風涼話，如果華為只推出Mate 60單打獨鬥，或許還信他三分，但星閃的出現與鴻蒙的進化，加上總共七種新產品在25日亮相，說華為沒有大量生產的能力，鬼信。說北京會去補貼超過一億台各式華為產品銷售，鬼信。不是說中國經濟崩潰嗎？哪來這麼多錢補貼一家公司的行銷？謊言要不要再兜一下？

美國共和黨坐不住了，眾議院發起新政策措施，想藉美元霸權斬斷華為與中芯的金流，徹底踩死這兩家公司。拜登是昏君沒錯，但即便是昏君也知道此舉是不現實，也不可能實現的，因為北京已經準備好攤牌式的反制措施，美方一旦按下「核按鈕」，將遭遇毀滅性打擊的必然包含美企，且陸企還不見得傷比較重。

總言之，作業系統是另一座美國高山，攀越難度極高，需要終端設備出現殺手級應用，系統與之接軌，才有可能漸次搶到全球市占。有星閃技術助陣，加上尚未成熟的車機系統藍海，鴻蒙系統有機會翻山越嶺，但現在只能算跨出了第一步。

無論如何，拜美國大棒之賜，中國技術進展更為迅猛，真是「棒打出鉅子」。（作者為自由撰稿者）

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