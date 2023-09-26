侯友宜競選團隊從美國返台後，國民黨主席朱立倫稱侯友宜的美國之行，顯示國民黨「團結的力量回來了」。盛讚侯友宜會見了美國參議員、眾議員，重要政客與著名智庫，不僅「非常成功」，也體現海外華僑對國民黨的支持。藍營資深學者在接受媒體採訪時說：「此次侯友宜出訪美國，其成績不是60分及格，而是可以打80分」。將侯友宜的美國之行，喻為「2024總統大選逆轉性的關鍵舞台」。還有媒體預判說，侯友宜民調已經上升5%，還會再出現下一波上升。

台灣2024大選參選者中，侯友宜是最後一位出訪美國的。他在美國受到的高規格接待，超越了前期訪美的另外三位候選人。尤其是與民進黨候選人的對比，反差很大。台灣評論直接指出：「賴清德沒有做到的地方，侯友宜都突破了。民進黨見不到的人，侯友宜都見到了」、「所有的級別、所有的曝光，侯友宜都超過賴清德」。這些毫不掩飾的評論，折射出美國對台灣社會的強烈影響。

本文認為，換一個角度，設想如果你是美國，那麼，對於侯友宜美國之行「所受待遇」的解讀，也許會多一點客觀，少一點「一廂情願」。

美國看中侯友宜那幾點？

假設一，美國對台政策的實質是多方套利。無論是共和黨還是民主黨，均認為美國的利益在於既不能放棄美國作為兩岸唯一「中間人」的地位，也不應迴避對台灣政治的介入，事關維護美國的影響力。但現在對美國來說，要實現對台海局勢的操控，局勢遠不是過去「兩邊押寶」就可以應對那麼簡單。美國的考慮，除了中美實力對比外，還包括島內政黨利益的衝突，國民黨組織的失和，大陸對台政策影響力的上升等。

因此，嚴格地說，美國對侯友宜訪美的反應是「克制」與「含蓄」。美國智庫學者公開使用的評語是：侯友宜這次是有備而來，充滿亮點（美國外交關係委員會）。這意味著，美國對侯友宜作為國民黨2024的參選候選人，有高度肯定的含義，但又「言簡而意不賅」！即美國還沒有「真正下注」。而侯友宜的訪美，只是給美國提供了一個表態的機會，展現美國魅力的視窗。從效果看，美國對這個機會的利用是「全面而謹慎的」，考慮細緻。至於美國給民進黨「穿小鞋」，那是家常便飯，民進黨也不會「care」，只當「小菜一碟」。

假設二，認為國民黨可能走向轉型期，需要高度應對。國民黨是百年老店，至今派閥政治，依然如故。但國民黨也出現變化，從一度確定的，作為台灣最大在野黨的戰略定位，調整為決心追求參選執政。侯友宜接受徵召後，作為國民黨走向開放體制下推出的2024台灣大選參選人，最後走訪美國，說明國民黨有意向美國展示其政黨走向已經具有開放性。侯友宜不是國民黨資深政客，相對而言，沒有更深的派系支持，選定侯友宜，說明侯友宜未來有可能在國民黨中起到新的平衡作用，美國當然要提前施加影響。

假設三，雖然沒有軍方勢力作為背景，但侯友宜是員警系統出身，具有地方執政經驗，在台灣縣、市層級，有政治與經濟的「人脈優勢」。在美國眼中，這些都是將來可轉換的「資產」。侯友宜也與美國做了「對接」，如發表「充實國防實力」的講話。訪美出發前、到達美國後，都不忘發表講話，強調台灣要增兵。目前僅是一句空話，但這是對美國交了底，即保證如果當選，不會影響美國在台灣的軍售利益，以及保證可協助美國繼續「威懾」和「牽制」大陸。

此外，國民黨的基本立場，即侯友宜表達的立場，是支持符合「憲法」的「九二共識」，以及「反對台獨」，以及主張「兩岸對話」。這就使他具備恢復兩岸正常交往的優勢，使台海問題不至於失控。

中美經過這些年激烈的較量，目前出現一種趨勢，即雙方出現恢復接觸，對台海局勢進行協商管控的跡象。在不出現重大地區變化的前景下，如果國民黨執政，美國從自己國家利益的需要出發，更加容易調整其對台政策。例如兩岸經貿關係與區域經濟發展，地區供應鏈問題，亞太自由貿易區問題等。目前美國經濟的情況，已經不允許美國在自由貿易區問題上做出更大的承諾。而世界經濟以及地區經濟安全，很大程度上受中美關係走向的影響。

從媒體披露的，侯友宜訪美時與智庫的對話看，他顯示的立場和論點，是朝符合美國對台政策設想的方向靠近。例如，他在《彭博》受訪時強調，當選後，台灣將扮演「促進和平者、風險降低者」，他將讓「台海安定、台灣安全、世界安心」。他在《外交事務》發表兩岸避戰方案，提出的「3D戰略」：嚇阻、對話、降低風險。主張充實「國防」力量，以實力追求和平，堅持以溝通對話和平解決兩岸歧異等。總體上，國民黨的目的是多重的，具有到美國「交卷」，動員僑民回台投票，加強台美關係，獲得美國對國民黨參選人的認可等。

如果你是美國，你看中侯友宜的幾個假設點中，最重要的是哪一點？也許，是侯友宜具有更多的行動能力，能夠在有地方實力支援的情況下，更有效地推行美國得到認可，也符合台灣社會需求的兩岸關係政策？

台灣是親美社會，而美國好為人師，這就造成了美國對台灣政治的越俎代庖。美國自認為它的「棋子」永遠不會失控，認為一切盡在其掌控之中。美國一會兒對民進黨「接班」表示不放心，一會兒對國民黨希望執政，指手畫腳，這些都是本末倒置。

兩岸的問題完全是中國人自己的事。兩岸關係將會出現何種變化，才是影響台灣政局以及2024大選的癥結所在。「下架民進黨」，「好戲在後頭」。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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