今年至8月為止，台灣出口已連12個月衰退，經濟成長保二不成，還陷入保一的困境，勉強靠投資與內需（消費）支撐。2023年4月起，政府以1,400多億元的特別預算每人普發6,000元現金，對經濟成長只貢獻了0.3％左右，我們如果改變作法，將這些錢透過全民健保替全國護理人員加薪，同時大幅提高護病比，其對台灣醫療環境的改善與對民眾的助益，將遠勝於一次性普發現金的短期效果。

首先，由「長期低薪與人力不足」造成的血汗工作環境著手改善，等到護理人力充足之後，近年來因人力不足而無法開放的病房，就可以恢復運作，解決一部分急診壅塞，等不到病床的問題；同時，藉此塑造一個優質而專業的工作環境，建立讓護理人員可以期待的執業環境，一方面吸引已有證照的護理人員回到職場，也希望尚在求學的青年學子，可以看到未來並願意長期投入。

其次，以足夠的經費，用投資的觀念，向各層級醫療院所「購買健康」（而不像現在只能買醫療，不一定買得到健康），這個觀念「知易行難」。目前的情況是，各級醫療院所因為診察費太低（醫師看一次門診只有300元），加上護理人力不足，無法好好的照顧長期慢性病人。以糖尿病為例，血糖控制不好，會發生視網膜病變，造成失明，或產生糖尿病足，處理不當還必須截肢，也會造成腎病變，變成終身洗腎，成為健保的負擔。其他疾病如高血壓控制不好，會造成腦中風與心肌梗塞，高血脂會造成脂肪肝、肝硬化等等，都是需要我們用「購買健康」的觀念來長期投資。由於醫療服務是百分之一百的內需，所以這個1,400多億元的投資對GDP的貢獻會高達0.6％以上。

我們再換個腦袋，許多民眾現在買不到兩種醫療服務，第一個是在各大醫院看病的醫師可以開一個「每次看病30分鐘」的門診，讓病人和家屬可以「問到飽」，這種門診以目前全民健保每個病人診察費才300元，當然不可能。但健保署並不允許醫院開這種門診，因為必須允許醫師自己訂價，再向病人收取差額，例如：醫生認為看診30分鐘要3,000元，健保只付300元，病人就必須自付2,700元，這個需求不小，但因為制度的關係，供給出不來，但政府只要「放開管制」，市場就出來了，這個市場也是百分之百的內需，也會貢獻GDP，政府不必花一毛錢。

另一個更重要的市場是因為政府過度管制病床，尤其是單人房，造成病床供需失調。根據經濟學者陳添枝教授的研究，台灣已經跨過「中等收入陷阱」，而進入中高所得社會，許多人的經濟能力付得起比目前全民健保的給付更好的醫療照護，例如：家屬可以只探病，不必陪病，由醫院「全責照顧」，這種服務目前也很難買到，單人房更是稀缺，原因也在於政府管制。只要放開管制，醫院各種加值的服務，就會在市場上出現，民眾依其能力自己選擇，可以繼續以目前的「佛心價」住三人房，也可以自己加價，選雙人房或單人房。

如此一來，不但可解決目前急診爆滿排隊等病床的問題，同樣的，願意多花錢取得更好醫療服務的民眾，可以獲得所需要的醫療服務。這個政策的前提是先放開病床管制，一方面藉由放開管制，創造出自費市場，增加病房的供給，同時又保障了現有的保險病房不被挪用，這些用「放開管制」所增加的供給，不但不影響全民健保，反而可以用自費市場獲取的利潤，來補貼保險病床的成本，全民獲利。更重要的是這些增加的支出，全部來自自費或商業保險，全民健保也不需要多出一毛錢，所增加的市場，完全是內需，同時也可增加GDP。

所以我們呼籲，未來國家領導人要認真思考大幅投資健康，並放開管制，來滿足民眾需求，同時把醫療服務當成未來經濟成長的重要支柱。