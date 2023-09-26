萬事俱備只欠東風，藍白某種程度的整合，既顧全大局，又維護政黨自主性，保全政黨政治的彈性價值，自侯友宜訪美後，氣勢上漲，感謝美方給台所有候選人公平說明路線與政策的機會，對侯友宜陣營來說，更要格外珍惜這種契機，然而，國民黨的政黨支持度及侯友宜的民調支持度雖有所回升，但要實現逆轉勝，仍需藍白合，要更努力結合可以結合的力量。根據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德支持度38%，侯、柯都約18%，兩人和賴的支持度差距很大，侯、柯兩人剛好平分。前立委沈富雄就認為，藍白非合不可，若不合，這個選舉就算結束了。的確，藍白合將是左右選情的重要關鍵。

但客觀來說，光靠侯柯兩人仍是不足的，還必須結合所有可以結合的力量，這當然就包括郭台銘與賴佩霞，值此，郭陣營正如火如荼連署之際，與其做白工，倒不如也加入藍白合的行列，或許還有值得一拚的機會，否則賴清德遙遙領先，雖然不至於躺著選，但也老神在在，等待選舉的最後結果。

親民黨前文宣部副主任吳崑玉日前也在廣播節目表示，郭台銘把連署想得太美好，有很多事情都沒有提前準備就緒。郭台銘與其連署零零落落，在沒有系統及人氣有限的情況下，真的建議不妨往加入藍白合的行列中來思考。

縱使國民黨對郭台銘好話說盡，姿態放軟，曉以大義，甚至不惜動用黨紀以振黨紀，但郭台銘都不為所動，這是郭台銘最後一次選擇的機會，若再錯失加入藍白合而一意孤行選到底，最後的結局可想而知。

總之，藍白還能合嗎？不只非綠關心，外界都在關注這個問題。國民黨主席朱立倫近日說，相信透過藍白堆疊團結氣氛，最後就是大局的問題，最後階段一定要以大局為重。柯文哲7月中時也曾說，拖一、兩個月，有時候就水到渠成，能不能成功要看環境。藍白合這是必須的，沒有任何遲疑考慮的空間，除非不想勝選，否則藍白合將是必然的選擇，也深盼郭台銘不要錯過這個最後的機會，保全自己一生的清白。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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