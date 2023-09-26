往昔選舉為人所關注者，不乏是政治人物為求黨內初選出線或大選勝出，宣稱「只做一屆」云云。往往當選後有做到者寥寥，更多的是宣示後依舊落選而無實現諾言的一天。

近年選舉輪到「落跑參選」成為無役不與的選戰話題。國民黨部分推出的候選人已連續三屆都是直轄市長帶職參選，不同的是，此番終於輪到綠營總統參選人賴清德同樣是帶職參選。如按最嚴格的「落跑」定義，帶職參選請假與否在所不問，本質上皆為落跑行為無疑。

然而必須釐清的是，「只做一屆」也好，「落跑」參選也罷，不僅都不違法，且皆為法所允許，全是選舉時的形勢使然所產生的「政治動作」，實在不需加以高度道德綁架，否則只會平添政治紛擾，嚴重者，更有不當限制人民依憲法行使選舉權之虞。

再者，如上述政治動作真有嚴重影響政治安定、違反人民託付之虞，何以那些以民代為主的好事者，不早日修法成全「只做一屆」？自朱立倫首次帶職參選總統後不發起修法之議？至晚，也應於韓國瑜落選後設法修法填補他們心中自以為的法律漏洞。何苦師心自用當成選舉提款機怠惰立法至今？讓侯友宜遭殃，賴清德也遭殃及。

奉勸孜孜不倦於此者，將上述本質上是政治問題的選舉事務當成法律問題一再欺騙人民，此舉絕稱不上是高明的政治道德，更可能因此而誤判形勢，以為人民只在乎「落跑」小事，而不是那早已千瘡百孔不堪聞問的國政大事。事實上孰輕孰重人民豈會輕重不分，留待選舉投票給予嚴厲懲戒而已！

（作者為自由撰稿者）

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