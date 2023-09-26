在一次跟民進黨朋友的餐敘中，提及郭台銘參選話題，綠營朋友說早有準備持續蒐集「打郭秘笈」，說這話的時間是4年前，郭台銘第一次想拚總統期間。這也是為何郭台銘表達捐購疫苗時，蔡總統第一時間判定跟郭台銘想選總統有關，甚至有所謂的「不選總統切結書」的傳聞。

「打郭秘笈」至今沒動靜，這不代表郭台銘好棒棒，而是現階段民進黨最高戰略是分化藍營，郭台銘繼續亂入，有利於賴清德選情。事實上，國民黨主席朱立倫從今年初非綠聯盟「納郭」就錯判郭台銘意向，到今天祭出黨紀禁止國民黨員挺郭連署，停損太遲，遠遠不如民進黨看透透郭台銘，也遠遠不如「打郭秘笈」黑料未雨籌謀。

因此，第一條路，攤開政治現實，堅定「侯柯配」是首選，選舉氣勢最強，關鍵是占上風的國民黨必須多為居下風的民眾黨著想，區域立委小雞能整合最好，不能整合也不能互打；不分區立委政黨票「技術性」票投民眾黨可行。

2020年大選，民進黨明示總統票投蔡英文，暗助時代力量政黨票，就是大綠、小綠技術性的合作典範，選前一周總統大選操盤手陳菊還公開呼籲不要轉移太多選票，原因是時代力量不分區提名人數沒有提足、提滿，票轉移太多恐怕就浪費了。

至於，藍白合不能走「納郭」的岔路、歪路，必須「無痛勸退」郭台銘。如何「無痛」是關鍵，試想，郭台銘如果願意做副手，何苦淪落到今天連署被封殺的地步？何必粗暴嗆聲「購併民眾黨」？「納郭」大石頭不搬開，不可能邁出下一步，馬吳朱郝柯……出手勸退，動之以情、曉之以理，免於親痛仇快、免於成為歷史罪人。此舉宜快不宜遲，畢竟綠營水軍暗助連署，將壯大郭台銘談判籌碼，也會墊高藍白合勸退的代價。藍白陣營合要能「無痛」，才能團結，才是大局。

藍白合不可能完美，即使真能完美合，萬一刺激泛綠大團結，恐怕政治精算後也得不償失。民進黨執政弊端叢生，蛋蛋危機、綠友友吃香喝辣、檢調司法辦藍不辦綠……泛綠選票投不下去的可能性所在多有。此外，新潮流整碗端走，派系不爽、按兵不動也極有可能。藍白合如願勝選後，民進黨派系分裂發酵，更有利於聯合政府的施政穩定。

更何況民進黨已經證明無能處理兩岸兵凶戰危，國民黨對美關係向好發展可期，台灣選民再次發動政黨輪替也只是剛好而已。

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