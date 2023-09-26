近來從進口雞蛋、能源短缺、登革熱擴散及屏東「明揚」國際科技廠房大火，均暴露出從中央到地方，蔡政府的日常管理鬆散，官員爭功諉過，所用非人以及政治凌駕專業，讓無辜民眾為此付出慘痛代價，如進口蛋流向未明，蛋價重回新高，雞蛋搶購潮隱然再現，食安五環破功，台南登革熱病例破9000，入冬禽流感可能再臨。更離譜的是，當前的政府不僅無法解決問題，為民眾解憂，還企圖解決提出問題之人，行事乖張，正快速累積民怨，民眾對於政府施政徹底失去信心。

為何稱政府日常管理鬆散？從雞蛋數量和動態掌控不實，透明化雞蛋產銷資訊仍不可得就可知道。為何說政府爭功諉過？從鄭文燦在進口蛋決策扮演要角，卻以「立法院慣例不備詢」為由拒絕列席就可看出。為何說政府所用非人？從台農發、畜產會、雜糧基金會、農村發展基金會、對外漁業合作協會、農科院的用人也能見微知著。台積電創辦人張忠謀曾說，只有維持誠信，才能永續營運，長期獲利，他說誠信正直是人格指標，若一個人不符合此標準，他絕不會安置，不知蔡英文用人有哪一位符合此一標準？

政黨要輪替，應該是當前台灣多數選民的共識，為了台灣民眾的安全和安心，在野黨必須放棄私慾和執念，整合出最符合民意及最具勝選的一組合，並提出讓選民眼睛一亮的不分區立委名單，不再讓選民失望。

各政黨總統候選人想要贏得總統大位，除展現個人特質外，不能只會開出討好選民的福利支票，如提高老農津貼，育兒補助，機構式長照補助，國民年金，公托補助，租房補貼等，甚至競相喊價，卻不提完整的福利制度和財務規劃，畢竟天下沒有白吃的午餐，這些費用最終還是要由全民來買單。

需知如今的台灣總體經濟成長已大不如前，外銷訂單金額已連12黑，中央銀行預測今年經濟成長率（GDP）僅1.46％，去年台灣對中國大陸順差高達1565億美元，如果沒有來自中國的鉅額順差，台灣貿易將面臨逆差危機，台灣錢淹腳目榮景早已不復存在，取而代之的是國債高達近6兆，平均每人負擔債務25.5萬元，無法再任意揮霍。

綜觀歷來各總統候選人於選舉期間，無不亂開選舉支票，主要原因在於這招對爭取特定族群選票確實有效、選舉開出的政見不一定要兌現、再多理念沒選上都是空的、反正錢不是從自己口袋掏出、多數選民和媒體容易健忘、政客往往不學無術只會譁眾取寵。

在資訊網路普及化和全球競爭激烈化的時代，素質優良的公務人力及完備的文官制度，是提升國家競爭、政府效能和民眾滿意度的基石。只是這些年蔡政府在完全執政的絕對優勢下，胡編預算和項目，就如同前瞻基礎建設預算高達8800多億，預疫苗採購預算8400多億，大內宣預算達21.6億元等等，執行力卻相當低落，成果遠不如預期。

尤其，政府還大舉破壞國家文官制度，大量任用學生、親信和派系中人，文官體制幾乎變成「分贓制」，用人不再是基於專業能力，而是看黨派和忠誠，更不需要有中立的觀念，這個問題從中選會主委、NCC主委、衛福部部長都可看見。當碰上在野政黨監督無力，甚至部分參與分贓，就導致出現諸如委辦計畫養1450、光電弊案、新竹棒球場弊案、im.B詐騙案、疫苗、口罩、快篩試劑採購和此次的進口蛋黑箱等，施政越來越離譜，而民眾儘管抱怨連連，卻對他們莫可奈何，只能繼續搶蛋！

台灣想要改變，想要國泰民安，需要一場「不流血的戰爭」，選民就不能虛擲手中選票，不應再被意識形態綁架，應要求想成為國家領導者的候選人，提出具體可行的福國利民政見，供全民檢視，這是義務不是恩捨，並公開向選民承諾，不會船過水無痕，若當選將會對前述諸多疑案、弊案組成專案小組逐一徹查，並將真相公諸大眾，讓該負責任的廠商、官員，負起應有的責任，讓政府官員緊記「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的古訓，不敢再為所欲為！

（作者為農漁經學者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※