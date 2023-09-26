古巴國家主席狄亞士‧卡奈日前於「77國集團+中國」峰會開幕時表示，既有的國際秩序架構對南方國家不公平，如今南方國家面臨更嚴重的多重危機，全球遊戲規則亟需改變。代表習近平與會的中共中央政治局常委、中央紀委書記李希承諾，中國願同77國集團成員一道，共築全球南方命運共同體，同創共同發展的新時代。

全球規則亟需改變

會後發表的《哈瓦那宣言》提出兩大任務：一、推動國際金融體系改革，採取更具包容性和協調性的全球金融治理方式。二、在科技與創新上，加強南北合作、南南合作，提高發展中國家獲取科技的機會和發展科技的能力，建立一個開放、公平、包容、非歧視的科技發展環境。可以看出這次峰會強烈反映了南方國家對現有國際秩序造成經濟與科技不公的不滿，及改變遊戲規則的決心。

戰後美國主導的布列敦森林體系奠定全球經濟秩序，對戰後復甦以及冷戰後全球化的推動有其貢獻。但其中兩大機構──國際貨幣基金（IMF）與世界銀行，長期由歐美把持，衍生出不少弊病，對後發展國家並不公平，長期受到詬病。前者總裁由歐洲壟斷，後者行長則由美國總統提名美國公民擔任，美國在兩個機構都擁有否決權。

聯合國祕書長古特雷斯在今年6月法國舉辦巴黎金融峰會前夕，呼籲改革兩機構。他以新冠疫情為例，七國集團（G7）於疫情期間，從IMF獲得相當於2800億美元的資金，不發達國家獲得的資助總計只有約80億美元。不少開發中國家抱怨這兩家機構的借貸規則，加重了它們的債務負擔，這兩個組織的架構與規則明顯偏袒已開發國家。

分享科技創新的制度性不平等，也是南方國家發展落後的重要原因。在這次峰會上，與會的阿根廷總統費南德茲說，新冠大流行期間，各國在新冠疫苗取得上極不公平，90％疫苗掌握在10個國家手中。要改革這種不平等，難度不下於國際金融體系的改革，一方面需要北方國家願意分享知識與技術，另方面也要南方國家對於教育資源更多的投入。更重要的是要有命運共同體的一體感，願意用科技改善全體人類的福祉，而不只是將知識視為獲利的工具。中國將稻米改良技術輸出、協助南方國家發展基礎建設，以及在一帶一路沿線國家成立技術學校等作為，在南方國家都有一定的好評。

中國倡議廣受好評

77國集團自1964年成立以來，就一直關注開發中國家在經濟與發展機會上的不公平問題。該集團已擴大到134個成員國，涵蓋全世界8成人口。77國集團雖然成立超過半世紀，但一直沒有受到已開發國家的關注，而國際治理與金融體系長期控制在少數先進國家，使得這些後發展國家處於發展落後與緩慢的處境。這些國家的聲音之所以不受重視，主要是缺乏有能力且願意改變戰後遊戲規則的大國出面支持。

無論在金融改革與科技創新，中國都表達與這些國家共同立場與協助的意願，這對77國集團不啻為一大福音，中國也利用這個機會推廣三大倡議，推動全球治理與發展的改善。77國集團缺乏決策機制與能量，目前還看不出具體成果，但是龐大的成員構成國際社會的輿論壓力，終將會反映在全球治理規則的改變上。

美國已意識到南方國家實力正在崛起，開始面對聯合國及兩大國際金融機構的改革，也開始重視南方國家的聲音並提出相應的發展項目與計畫。8月底白宮表示，美國總統拜登會在G20峰會上討論對國際貨幣基金和世界銀行進行改革，以滿足開發中國家的需求。美國還建議這兩個組織增加放貸給中低收入國家。不過在治理結構改革方面，美國擔心中國的投票權大增，因而未能在G20峰會達成共識。

如果中美走向良性競爭，透過體制改革與資源合理分配，共建繁榮、平等、安全的全球體系，豈不是人類之福。