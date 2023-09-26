國防部長邱國正日前表示，最近敵情出現異常。這不是突如其來，而是長期研析比較的結果。9月是共軍聯合演習的高峰期，尤其去年起出現以「封控」台海為主軸、以「拒止」美日為策應的對台演訓特點，藉以滾動完善對台作戰方案計畫，逐次塑造犯台有利態勢，至少持續到2027年或更長時間。

這讓人想起美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2027年中共攻台窗口期的說法。今年1月他接受共同社專訪時不改其口，但內容有所增加。他說：「台海任何潛在衝突，除了（中國）全面攻擊外，『還將包括大規模網路攻擊、大規模飛彈襲擊、封鎖台灣和可能奪取台灣一個外島。』」他推算2027年來自於「當時習近平有可能尋求第四個任期。」可見戴維森2027年攻台時間點主要基於政治判斷，手段不限於全面攻台，其他幾項在不同程度上更有可能發生。

習近平多次強調「軍事服從政治」。何時打仗、怎麼打、打到什麼程度，都要服從和服務於政治。從軍事上看有利，但是政治上不允許，就不能輕率行動；如果政治上需要，即使軍事上有困難和風險，也要堅決行動。

1949年新中國成立後在邊境地區打了幾仗，都以有限目的，快打快收爲原則，沒有陷入戰爭泥潭，習近平說這是掌握政治上的主動。如今這個政治上的主動，可以理解為中共政權安全無虞（包括習近平本人權位）；改革發展大局和國家總體發展進程沒有被打斷的危險；民族復興進程沒有被遲滯或中斷的全局性風險。如果全面對台動武影響上述任何一項，習近平都難以下決心。

2021年3月習近平定下國防和軍隊現代化新「三步走」目標：2027年實現建軍百年奮鬥目標；2035年基本實現國防和軍隊現代化；本世紀中葉全面建成世界一流軍隊。可見2035年之前共軍還未能實現現代化，與美軍有相當差距。實現建軍百年奮鬥目標並未涉及武統台灣，而是為爭取2035年基本實現國防和軍隊現代化的一個「檢驗性」的安排，具有承上啟下的作用，確保現代化進程的有序銜接。

如果這段時間政治上有需要，軍事上有困難和風險，習近平會怎麼做呢？以懾逼談是主要目的，鋌而走險為手段。這個「險」是走在傳統戰爭門檻之下，以有限政治目的，不與美國全面開戰爲前提，對台發動戰略，以威懾和快打快收的軍事行動，和歷次邊境打仗類似，確保政治上的主動，爭取台海形勢維持大國競爭的均衡局面，直到本世紀中葉，中美兩國力量對比出現翻轉。

中共的戰略威懾方式有多項，其中幾項已在近年圍台軍演中應用，另外還有「限制性軍事行動」（如隔離封鎖）和「警示性軍事打擊」（如小規模威懾性攻擊）尚未用上。這中間有很多灰色地帶可以組合運用，看不出要一步到位，發動風險最大、難度最高、時間又難掌握的全面性對台動武。

（作者為資深媒體人）

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