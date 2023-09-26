早先，在行政院發函通令各部會，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用之後，大陸國務院與中共中央近來宣布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，頗有與台獨政府較勁爭取民心的意味，對台灣民眾而言，究竟誰是太陽？誰是北風？

有一則寓言故事是這樣的，北風與太陽舉行一場比賽，決定誰的力量比較強，能讓路過的旅人脫下斗蓬。當北風越是用力吹，旅人就把自己包得越緊；然而，當太陽溫暖地照耀時，旅人因為悶熱而不得不脫下斗蓬。

蔡政府執政7年多，台灣年輕人卻反而是僵固低薪，面對高物價、高房價，多數台灣年輕人不敢生、不敢養，只能選擇「躺平」；現在，蔡政府發函通令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用。這不就是拒絕兩岸和平的交流與機會嗎？這不像極了寓言故事裡的「北風」，不斷吹著「台灣獨立」大風，但卻以台灣年輕人的權益，來換取政黨的選舉利益嗎？

相對地，《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，包括：暢通台胞往來通道、促進台生來閩求學、鼓勵台胞來閩就業、擴大台胞社會參與、便利台胞在閩生活、完善涉台司法服務。值得一提的是，鼓勵台灣人申領台灣居民居住證，這不就是對台灣民眾視以「準國民待遇」嗎？這不像極了寓言故事裡的「太陽」，讓台灣年輕人脫下沉重的「台獨外套」，迎接更多的發展機會，還有兩岸和平紅利嗎？

事實上，「天然獨」已不見台灣社會了。相信更多的台灣民眾在瞭解《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，會迎接融合發展這道溫暖和煦的陽光。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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