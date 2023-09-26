明揚國際這場大火，4名消防員殉職、5名公司員工殞命、1人失聯，還有111人輕重傷，也燒出了下列的問題。

按理，高科技現代產業和產業園區都應備置專業的消防隊，桃機、竹科、六輕都有專屬消防隊，號稱「科技」的屏東科技園區，竟然沒有專屬的消防隊，不知道當初這座科技園區是如何通過審驗的？明揚的廠房為何這麼不禁燒？匿報超標私藏3000公斤的過氧化物，為何無人查緝？罰款240萬元能喚回殉職的消防員？園區內其他工廠有無類似的違規行為？消防檢查、查緝工廠違法儲存化學品，究竟是地方政府還是中央的的職責？全台還有多少未爆彈？

消防隊抵達明揚爆炸現場，完全無法掌握現場的廠房結構、儲存化學藥品的種類和數量，以至於無法迅速採取對策。數位互聯網時代，工廠及商業大樓的結構平面圖、通風管道、化學品儲存種類和數量的動態資料、逃生路線、公安及消防檢查紀錄等，都應該無縫接軌到各縣市消防隊，俾便危機來臨時能迅速反應。自數位發展部成立以來，打詐無成績，連最基本的數位資料儲存、連結、查核都做不好，坐享211億預算，歡喜出國考查，何以面對預算29億，10年殉職43人的消防署？

全球科技進步的國家，高新科技早已成為消防隊伍的標配。譬如，利用AI機器人、無人機探勘火災現場，針對不同種類火源，空投或拋擲滅火化學彈、利用衛星及無線通信系統，實時監測重要工廠等等。為什麼號稱科技島的台灣，打火兄弟還停在用血肉之軀和火神搏鬥？每年還得媚俗地巴結長官和社會大眾，挑選帥帥的肌肉男警消，拍攝月曆，娛樂嘉賓！？

明揚生產的高爾夫球全球市占率高達20%，不料，工廠結構簡陋、員工薪資偏低、工作超時、忽視化學原料儲存的安全問題，竟是一個視員工性命如草芥的企業！明揚大火，遠揚國際，台灣之恥！

美國CNN前幾天報導，2019到2022年，台灣製造業生產力成長平均高達4%，傲視全球。明揚爆炸大火案顯示，台灣長期經濟成長以及企業獲利，不能說的祕密在於很多企業沒有付出應支付的社會成本，也導致了貧富差距越來越大。經濟部近年來高談闊論的CSR（企業社會責任）、ESG（環境永續、社會參與、公司治理），純屬空談！

從蛋荒到進口雞蛋、壞蛋混蛋，再到陳吉仲辭職、酬庸女王吳音寧聲援、屏東明揚爆炸、許美雪混跡消防隊等一連串事件，台灣的專業文官制度已瀕臨崩解!解方無它，必須要讓公務員組織工會。不只是消防員，警察和全體公務員都有權、也應該組成工會，並享有罷工權。

試想，消防員工會享有薪資協商與罷工權，誰敢派一個毫無消防專業和實務的文官空降消防局？食安檢查員、公安檢查員、工安、勞檢、警察，甚至觀光旅遊和文化部門公務員都能組成工會，招標招聘，哪個上級長官膽敢私相授受，不問專業，只問裙帶和顏色？哪個長官膽敢貪汙舞弊？哪個民代膽敢關說威脅？哪個長官膽敢授意基層進口壞蛋臭蛋、貼假標、作假帳？哪個政客還敢夸夸其言，糊弄基層公務員？還敢「今天公祭，明天忘記」？

文明進步的國家，公務員當然有權組工會。公務員組工會，才能制衡無能的民粹政客，才能參與社會，落實企業的社會責任、永續環境和國家發展。

（作者為資深媒體人）